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Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili çarpıcı analiz: Böyle bir tarihçi yoktur

Tarihçi Murat Bardakçı, Yeni Zelanda'daki küstah saldırının şifrelerini analiz etti. Bardakçı, söz konusu saldırının arkasında birilerinin olabileceğini söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 18:38
Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili çarpıcı analiz: Böyle bir tarihçi yoktur

Tarihçi Murat Bardakçı bugün okurlarının karşısına Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen alçak terör saldırısının şifrelerinin analizi ile çıktı. Bardakçı silah üzerindeki mesajların profesyonel bir ekibin işi olduğuna dikkat çekti. İşte Bardakçı’nın yazısından öne çıkanlar;

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, Yeni Zelanda'da iki camiiye gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin bir analiz kaleme aldı. Bardakçı, saldırıyı gerçekleştiren ve bunu sosyal medyada canlı yayın ile duyuran terörist Brenton Tarrant'ın silahlarının ve şarjörlerinin üzerinde yazılan isimlerin ve mesajların profesyonel bir ekibin işi olduğuna vurgu yaptı. İşte Bardakçı'nın yazısından öne çıkan kısımlar:

"Tarih bilen cani" 

Kurbanlarının sayısı 50'ye yükselen Yeni Zelandalı terörist Brenton Tarrant'ın silâhlarının ve şarjörlerinin üzerine geçmişte Müslümanlar'a ve özellikle de Türkler'e karşı mücadele etmiş olan birçok tarihî şahsiyetin ve Avrupa'daki önde gelen neonazilerin adlarının bulunduğunu yazmış ve Tarrant hakkında "Tarih bilen cani" demiştim.

Ama bu ifadeyi saldırı haberinin duyulmasından hemen sonra gelen ilk fotoğraflara bakarak ve isimlerin sadece bir kısmını görünce kullanmıştım…

Bir terörist düşünün: Tâââ sekiz asır önce Selçuklu ordusunu hangi Gürcü kralı ile kumandanının mağlûp ettiğini bilecek, Sırplarla ve Macarlarla 14. ve 15. asırda tutuştuğumuz muharebelerdeki Hristiyan kumandanların isimlerini ardarda rahatça sıralayacak, Osmanlı Ordusu'nun 1683'te Viyana önlerinde bozguna uğramasında ikinci, hattâ üçüncü derecede rolü olan Avrupalı generallerin adlarını tek tek yazacak, Kıbrıs'ın fethinde esirleri öldürdüğü için idam edilen İtalyan generali bile unutmayacak… Üstelik geçmiş yüzyıllarda yaşanmış olaylarla da kalmayacak, bugünlere gelecek, son senelerde ırkçı teröre bulaşmış ne kadar katil varsa hepsini hatırlayacak, bunların isimlerini silâhları ile şarjörlerine işleyecek!

Dahası var: Bu isimleri tüfeğine ve şarjörlerine öyle Lâtin alfabesi ile değil, ait oldukları dillerin alfabeleri ile, yani Gürcü'yü Gürcü, Ermeni'yi Ermeni, Sırp'ı da Kiril harfleriyle yazacak!

"Böyle bir tarihçi yoktur"

Şimdi çok daha açık şekilde söyleyeyim: Türkiye'de yahut başka bir memlekette bu listeyi kendi başına hazırlayacak tek bir tarihçi bile bulamazsınız, yoktur! Zira böyle bir liste yapmaya kalkacak olsanız en azından bir hadiseyi, bir memleketi yahut bir ismi mutlaka unutursunuz, üstelik hatırınıza gelmeyecek olan isimler öyle sadece bir-iki kişi ile kalmaz, çok daha fazla olur! 15. asır Macaristanı'ndan 13. asır Gürcistanı'na gitmek, oradan 20. yüzyıl İspanyası'na geçmek, İspanya'dan 300 küsur sene öncesinin Kıbrıs'ına tornistan yapmak, arada da Arnavutluk taraflarına uğramak tek kişinin becerebileceği bir iş değildir!

Tekrar edeyim: Bu liste, bir grubun ciddî ve uzun şekilde çalışmasını gerektiren bir iştir ve dolayısı ile Yeni Zelandalı katilin bağlantılı olduğu Türk ve Müslüman düşmanlığı ile yoğrulmuş bir teşkilât mevcut demektir. Yapılması gereken, bu teşkilâtın ve elinde tam elli kişinin kanı bulunan Brenton Tarrant'ın teşkilât ile ilişkisinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu ilişki herhangi bir yolla, meselâ özel mesajlarla yahut henüz belirlenemeyen internetteki bir ortak site vasıtası ile sağlanmış olabilir ve muamma çözüldüğü anda gerisinin geleceği, çok daha başka tehditlerin öğrenileceği kesindir.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:38
  1. Ordu
  2. Murat Bardakçı

YORUM YAZ

  • KatılıyorumKatılıyorum54 dk önce
    Murat bardakçı mantıklı analizden geçirmiş. Keşke Mevlüt Çavuşoğlu oradayken bu noktaları oradaki yetkililerle paylaşsa.
  • KöroğluKöroğlu57 dk önce
    La galibe İllallah. İntikam Farzı Katti dir. İstihbarat görevlendirilmeli ve hepsi öldürülmeli arkalarında kimler varsa katledilmeli........

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