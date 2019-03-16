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Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

Dün, Yeni Zelanda'daki saldırının Türkiye'de de olmasını isteyen "Ekşi Sözlük" yazarı tutuklandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi.     

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.       

"Keşke Türkiye'de de olsa" diyen Ekşi Sözlük kullanıcısı için savcılık harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplanan Müslümanlara yönelik terör saldırısında 49 kişinin şehit olduğu, onlarcasının yaralandığı anımsatıldı.       

Bazı ulusal basın yayın organları ve sosyal medyada "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu kullanıcının paylaşımıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.       

Söz konusu kullanıcının, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan A.A. olduğu ve ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.       

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:       

"Türk Polis Teşkilatı olarak bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleriyle paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.     

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."     

O alçak yalnız değil

Terör saldırısını öven ve Türkiye'de de olmasını isteyen Ekşi Sözlük kullanıcının yalnız olmadığı görüldü. Başka hesapların da terör saldırısına destek olduğu, Türkiye'deki Müslümanların temizlenmesi gerektiğini ve hatta Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ve Hz. Allah'a hakaretler edecek kadar alçak ifadelerde bulunduğu görüldü. 

İşte o kullanıcıların alçak ifadeleri:

 

 

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Yeni Zelenda
  4. katliam
  5. ekşi sözlük yazarı
  6. gözaltı

YORUM YAZ

  • Sebahattin Sebahattin 26 dk önce
    Ne olacakki? Çıkar bi tane hakim müsveddesi, insan hakkı der serbest bırakır. O yaratığın sülalesi, arkadaşları hep toplanmalı ve ibretlik bir ceza verilmeli. Mna kodumun kalleşi... adamsan gel göğüs göğüsede görelim boyunu. Kahpe Bizans dölü.
  • AbdullahAbdullah32 dk önce
    Kapatsınlar ekşi sözlüğü, bu hayvanlar kendi kendilerine havlasınlar evlerinde. Neden kapanmıyor bu ekşisözlük? Herkes RTUK'e mi CİMER'e neresi varsa şikayet etsin bunu.
  • drdr40 dk önce
    dipçiğin "mükemmelliğinin dayanılmaz hafifliği" ile namlusu ve şarjörü ile birlikte içi geçene kadar içine geçirseler bizansın gayrimeşru piçine
  • KaraKara40 dk önce
    Sürün köpek..
  • engineerengineer53 dk önce
    şeytanın enciği , lilit'in p..çi
  • SadeddinSadeddin57 dk önce
    İçimizdeki münafıkları temizlenmeden ayağa kalkmak mümkün mü?Bunların, Taksim'de ezenı ıslıklayanların mabadına Osmanlı şaplağı şaplatmak lazım
  • MÜSLÜMANMÜSLÜMAN57 dk önce
    ALLAHIN laneti kafirlerin üzerine olsun biz allah yolunda ölebilmek için can atıyoruz cennette cemalini görmek için yasıyoruz bizim sizden zerre korkumuz yok bire kafirler cehennem sizi bekliyor zebaniler iç geciriyor..
  • HaticeHatice57 dk önce
    Bu eksi sozlukmudur nedir kim kurmustur bu siteyi hemen kapanmasi lazim her turlu kufur var bu sitede bir defa merak edip siteye girdim aman allahim nasil bir anlayisin icinde bunlar dedim kendi kendime

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