Yeni Zelanda'daki Hristiyan terörizminin ardından vatandaşlar kampanya başlattı: Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın!

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Bugün Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentinde, Hristiyan bir terörist tarafından Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi şehit oldu, 48 kişiyse yaralandı. Hristiyan teröristin yayınladığı manifestoda Türkiye karşıtı söylemler dikkat çekerken "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak." açıklamasıyla Haçlı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası

Sosyal medyada Hristiyan terörizmine büyük tepki gösterilirken, vatandaşlar "Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili ilgi çekici bir karikatür yayınlayan Misvak, "Ayasofya camii biran önce açılıp! Şehit edilen dindaşlarımızın cenaze namazı burada kıldırılmalıdır!" ifadeleriyle kampanyaya destek verdi.

Cevabımız Ayasofya'yı yeniden cami yapmak olsun!

Hristiyan terörizmine bir tepki de İhsan Şenocak gösterirken, "Dünya harp tarihinde mabetlerdeki insanların öldürülemeyeceğini ilk İslam söylemiştir. Ömer Muhtar'a, "İtalyanlar Müslüman esirleri öldürüyor." biz de,"elimizdeki esirleri öldürelim" dendiğinde, "Onlar,bize rehber olamaz" demiştir. Cevabımız AYASOFYA'yı yeniden cami yapmak olsun!" çağrısında bulundu.

Gıyabi cenaze namazları Ayasofya'da kılınmalı

Videolu bir çağrı yapan Gazeteci Haşmet Babaoğlu, Türk-İslam düşmanı terör katlimana, şehit edilenlerin gıyabi cenaze namazının Ayasofya Camii'nde kılınarak cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Hakkı Öcal da kampanyaya destek vererek, "En azından 49 şehidin gıyabi cenaze namazı Ayasofya'da kılınmalı.." ifadelerinde bulundu.

İşte paylaşımlardan bazıları: