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Yeni Zelanda'daki Hristiyan terörizminin ardından vatandaşlar kampanya başlattı: Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın!

Yeni Zelanda'da düzenlenen Hristiyan terörü tüm İslam coğrafyasında büyük tepkiyle karşılanırken, Türkiye'yi hedef alan Haçlı terörizmine Ayasofya açılarak cevap verilmesi için vatandaşlar tarafından "Ayasofya açılsın, şehitlerin gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası başlatıldı.

15 Mart 2019 Cuma 20:25
Yeni Zelanda'daki Hristiyan terörizminin ardından vatandaşlar kampanya başlattı: Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın!

 yeniakit.com.tr 

Bugün Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentinde, Hristiyan bir terörist tarafından Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi şehit oldu, 48 kişiyse yaralandı. Hristiyan teröristin yayınladığı manifestoda Türkiye karşıtı söylemler dikkat çekerken "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak." açıklamasıyla Haçlı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası

Sosyal medyada Hristiyan terörizmine büyük tepki gösterilirken, vatandaşlar "Ayasofya açılsın, gıyabi cenaze namazı kılınsın" kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili ilgi çekici bir karikatür yayınlayan Misvak, "Ayasofya camii biran önce açılıp! Şehit edilen dindaşlarımızın cenaze namazı burada kıldırılmalıdır!" ifadeleriyle kampanyaya destek verdi.

Cevabımız Ayasofya'yı yeniden cami yapmak olsun!

Hristiyan terörizmine bir tepki de İhsan Şenocak gösterirken, "Dünya harp tarihinde mabetlerdeki insanların öldürülemeyeceğini ilk İslam söylemiştir. Ömer Muhtar'a, "İtalyanlar Müslüman esirleri öldürüyor." biz de,"elimizdeki esirleri öldürelim" dendiğinde, "Onlar,bize rehber olamaz" demiştir. Cevabımız AYASOFYA'yı yeniden cami yapmak olsun!" çağrısında bulundu.

Gıyabi cenaze namazları Ayasofya'da kılınmalı

Videolu bir çağrı yapan Gazeteci Haşmet Babaoğlu, Türk-İslam düşmanı terör katlimana, şehit edilenlerin gıyabi cenaze namazının Ayasofya Camii'nde kılınarak cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Hakkı Öcal da kampanyaya destek vererek, "En azından 49 şehidin gıyabi cenaze namazı Ayasofya'da kılınmalı.." ifadelerinde bulundu.

İşte paylaşımlardan bazıları:

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:25
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YORUM YAZ

  • mustafamustafa1 sa önce
    AYNEN AYNEN SABAHTAN BERİ YAZIYORUM BASTIRIN. BU NAMAZ AYASOFYADA KILINMALI. DİYANET UYUMA SABRIMIZI TAŞIRMA.
  • Halil Halil 2 sa önce
    Baska camimi yok illada kilisedemi namaz kuracksiniz .
  • Ali DENİZZAli DENİZZ2 sa önce
    Ayasofya cami olarak hizmete açılmalı.
  • EnesEnes2 sa önce
    Der hal açıl sın bekliyoruz
  • ALİ VeliALİ Veli2 sa önce
    Ayasofya kimseye rezerve değildir. Cami olsun artık. Tepkimizi dilde değil özde gösterelim.
  • AçınAçın2 sa önce
    A.Ç.I.L.A.C.A.K
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc3 sa önce
    Unuttum, eger acilirsa kapatilmasi icin chp hemen Anayasa Mahkemsinie gidecektir.
  • KaraKara3 sa önce
    AYASOFYA AÇILSIN ZİNCİRLER KIRILSIN..
  • Hy-hyHy-hy3 sa önce
    Ayasofyayı açacak yiğidin billûrlarını öpmezsem namerdim.
  • MuratMurat3 sa önce
    Ya reis açılsın artık şu Ayasofya cami olarak.Artık kabak tadı verdi.Millet senin cesaretinin arkasında daha ne bekliyorsun.Bak Fatihin vasiyetindeki o beddua nın ucu sana dokunur yoksa.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc3 sa önce
    Kim`ki Ayasofya`yi ibadete acarsa Cennet ile mücdelidir. Ama henüz ufukta bunu yapacak yigit yok. Taki hacli kapiya dayandiginda akillari baslaraina devsirecektir. Hani Endülüs 750 yil Ispanyada hüküm sürmüstü, bir ayak izi kaldimi,Balkanlarda ki Türkler nerde?1912 de Bulgaristanin nufusu 2 milyon idi. 1,5 milyon Türk gayrisi Bulgar, Rus ve Roman` lardan ibaretti. Bu nufus nerde.Demek istedigim Adamlar tatbikatini yapmislar. Anadolu` da elimizden gidecek böyle avanaksi hareketler cekersek.Birakin batiyi. Batidan bize sinsice yikim gelir. Dik olup 1299 ruhundan yeniden baslamak lazim
  • NoktaNokta3 sa önce
    ÖNCE LAYIK OLALIMKİ AYASOFYA CAMİ OLARAK AÇILSIN.HERŞEYİ TAYYİP BAŞKANIN ÜSTÜNE ATANLAR SİZE SESLENDİM DUYDUNUZMU???ELEŞTİRMEK KOLAY ..ÖNCE BİZ BİRLEŞMEYİ BİLELİM..
  • NurNur3 sa önce
    Katılıyorum Aysofya açılmalı bu şehit kardeşlerimizin canaze namazı orada kılınmalı ve bütün televizyonlarımı canlı yayın yapmalı bu haçlılarahaddini bildirmeli tcümmetin torunları
  • Mahmut OzMahmut Oz3 sa önce
    Daha nereye kadar Fatih'in emanetini olan Ayasofya'nin uzerine vurulan istibdat muhruyle mubarek mabedin mahfuz ve mahzun esaretini seyretmek zilletine tahammul etmek zorunda birakilacagiz?#Ayasofyaibadeteacilsin
  • AbidAbid3 sa önce
    Siyasilerimiz, din alimlerimiz ve tarihçilerimiz Ayasofya için oturumlar tertiplesin ve müzakereler sonunda ağır basan fikir ve tasdiklerinin ne yönde olduğuna bakarak Ayasofya hakkında bir karara varılsın.
  • GerceklerGercekler4 sa önce
    Sözde %98 müslüman bir ülkeyiz 20 yıla yakın müslüman lider ülkeyi yönetiyorhala ayasofya cami olsun diyoruzhalta gercekten istemiyor hükümette gercekten istenseydi. Cokdan ezan okunmaya başlamıştı. Yuh bize diyorum
  • Kocasolak Kocasolak 4 sa önce
    Türkiye bağımsız, m.k. Kurtardı, işgal sona erdi diyor ya. MADEM öyle Ayasofya’yı ibadete açın.
  • Şehmus eroğluŞehmus eroğlu4 sa önce
    Kardeşlerimiz kıbledaşlarımız bu bzim onlara vefa borcumuz
  • FeritFerit4 sa önce
    Tam zamanı ve isabetli karar olur.
  • supersuper4 sa önce
    Derhal acilsin ya buna dur diyecekler yada bőyle devam edilmez ayasofiya acilsin bende bilet alip gelecem .
  • YasinYasin4 sa önce
    Keşke Açılda Ama yılşar öncede yazdım açmazlarNeden mi;Çünkü Turitstlik oldupundan para basıyor.Biz açılsın desek neye yarar yönetim istemedikten sonra...Her şeye kanun çıkarırlar bakalım bu isteğimizi yaparlarmı???
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 4 sa önce
    Ayasofya cami olarak açılması lazım
  • Alkan Alkan 4 sa önce
    YENI ZELANDADAKI OLAYDAN SONRA MÜBAREK ZAT FATIH SULTAN MEHMET HAN ATAMIZIN AYASOFYASINI BIR AN EVVEL CAMIYE DÖNÜSMELI BIZI HIRISTIYAN KAFIRLER LER AYASOFYA KONUSUNDA DAIME ÜSTMÜZE GELIP BIZE YANI ÜLKEMIZ TÜRKIYEYI BASKI ALTINA ALMAYA ÇALISIYORLAR VE AB TARAFAINDAN DA BASKI YAPIYORLAR YERINE GÖRE SANTAJ YAPIYORLAR BEN ÖLEN DIN KARDESLERIMIZEALLAHTAN RAHMET DILIYORUM VE YARALANLARA ACIL SIFALAR DILIYORUM ARTIK BU GAVUR DÖLLERI ÇOK ILERIYE GIDIYORLAR ACABA TÜRKIYEDE KILISEYE TOPLANAN HIRISTIYANLARA AYNI YENI ZELANDADAKI GIBI SALDIRI OLSA VE ÜLKEMIZDEKI KILISEDEDE BIRAKIN 49 KISIYI DE ACABA 1.VEYA 2 TANE YAVUR ÖLDÜRÜLMÜS OLSA ACABA BÜTÜN HIRISTIYAN ALEMI ÜZERIMIZE ÇULLANMAZLARMI ACABA DÜNYAYI AYAGA KALDIRMAZLARMI BENDE DIGER VATANDASLARIMIZ GIBI BIR AN AYASOFYAYI KILISE OLMAKTAN KURTARILIPCAMI OLARAK IBADETE ACILSINKI ATAMIZ FATIH SULTANMEHMET HAN IN ISTEGI YERINE GELSINATAMIZ FATIH SULTAN HAN HAZRETLERI AYASOFYAYI KIMKI CAMI DISINDA KULLANIRSLARSALANETIM ONUN ÜZERINE OLSUN DEMIS EVET BÖYLE BEDDUASI VAR ATAMIZIN INSALLAH EN KISA ZAMANDA IBADETE AÇILIR DIYE DÜSÜNÜYORUM VE BEKLIYORUM INSALLAH BUDA REISIMIZ RECEP TAYYIP ERDOGANA NASIP OLSUN DIYORUM
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 4 sa önce
    Evet, Kesinlikle Ayasofya Açılmalıdır.
  • Islam ayasofyaIslam ayasofya4 sa önce
    fransa üst üste cami kapatiyor, biz fatihin sahsi mülkü olan ayasofyayi ibadete kapatiyoruz üzerimize lanet yagmasin da ne olsun AYASOFYA DERHAL ACILSIN.
  • Şeref KazanŞeref Kazan4 sa önce
    Bunu yapabilecek onurlu bir hukumet Başkan varmı
  • Şerife Arslan Şerife Arslan 4 sa önce
    Amerika, İsrail, ve diğer İslâm düşmanı Ülkelerin fitilini ateşlediği bir durum. Ezan'a ıslık ile başladı. Cinsiyet eşitliği diye devam ediyor. Zalimliği ve Sapıklığı artırdılar. Biz Müslümanlar birleşmezsek bir avuç kalıp yok olacağız Allah korusun. Rabbim bizi uyandırsın. Kâfirler için yaşasın cehennem !!!... İSLÂM âleminin, başı sağ olsun.Ayasofya Açılsın, Şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazı kılınsın. Hak ile Batıl ayrılsın.
  • Abdullah CanAbdullah Can4 sa önce
    Ayasofya açılsın bizim cevabımız bu olması gereken bu yetkililer bunu yapsın o Zaman gelsinler Ayasofya'nın minarelerini yıkmaya gelsinler ne bulacaklar
  • ÜmitÜmit4 sa önce
    Ayasofya açılsın artık vakit namazları kılınsın müslümanlara umut ışığı olucaktır islamın şahlanış olucaktır ama Erdoğan da o cesaret yok batı neder diye korkan Erdoğan Kudüs’ü yahudiler Kabe’yi Araplar ayaklar altına aldı Ayasofya’yı Erdoğan kapatmadı ama açmaz korkar Vatikan’dan
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu4 sa önce
    EY ÜMMET ŞEHİTLERİN GIYABİ NAMAZIMIZI ŞEHİTLERİMİZ , ÜMMETİMİZ,DEVLETİMİZİÇİN HEP BİRLİKTE BULUŞALIM DUAEDELİM ALLAH RIZASI İÇİN,,Vesselam,,,
  • İskenderİskender4 sa önce
    Bu kutlu mabedimiz bizlere tekrar bize verilmeli SAYIN BAŞKANIM......
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer4 sa önce
    Ayasofya'nın..İbadete..açılması..konusunu..can-ı..gönülden..Ailece..destekliyoruz.

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