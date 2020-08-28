Yeni Zelanda'da terörist saldırıya uğrayan camilerde cemaate çiçekli karşılama

KUALA LUMPUR (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 40 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından saldırıya uğrayan camilerde cuma namazı, sevinç içinde kılındı.

Nur ve Linwood Camilerinde cuma namazı öncesi, saldırıda şehit olanları yad etmek üzere caminin önüne çiçekler bırakıldı.

Camilerin önündeki çiçekleri görünce sevinen cemaat, cuma namazı sonrası Yeni Zelandalı vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle kucaklaştı.

Nur Camisi'nin İmamı Gamal Fouda, basın mensuplarına, teröriste verilen cezadan memnun olduğunu belirterek, "Şu an herkeste büyük bir huzur var. Hep beraber uyum içinde yaşayabilir ve farklılıklarımızdan mutluluk duyabiliriz." dedi.

Adaletin tecelli ettiğini dile getiren İmam Fouda, "Ülkedeki Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak beraber yaralarımızı sarmaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

- Yeni Zelanda tarihindeki en ağır ceza



15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 40 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, dünkü karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen ceza, gerekliliğini yerine getirmeyecektir." demişti.



Terörist Tarrant'ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza oldu.



