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Spor Yeni Zelanda finali garantiledi
Spor

Yeni Zelanda finali garantiledi

2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri 1. Tur B Grubu'nun ikinci haftasında iki maç sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 05:31:00 - 2022-03-22 05:43:40
Yeni Zelanda finali garantiledi

Yeni Zelanda, 45. ve 73. dakikalarda Chris Wood, 71. dakikada Elijah Just ve 90+3. dakikada penaltıdan Clayton Lewis'in ağları sarsmasıyla ağırladığı Fiji'yi 4-0'lık skorla geçti.

Papua Yeni Gine ise konuk ettiği Yeni Kaledonya'yı 8. dakikada Tommy Semmy'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Konuk ekipte Jean-Luc Decoire, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçların ardından iki maç sonunda 6 puanla B Grubu'nda liderliğe yükselen Yeni Zelanda, elemelerin final aşamasına çıkmayı garantiledi. Papua Yeni Gine ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

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