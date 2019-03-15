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Yeni Zelanda Christchurch nerede?

Yeni Zelanda Christchurch nerede? günün cevabı en çok merak edilen sorularından biri oldu.Yeni Zelanda tarihinin büyük felaketlerinden birini yaşadı. Yeni Zelanda'da cuma namazı saatinde camiye saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, katliamda 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Avustralya vatandaşı olduğunu açıkladı. Peki Christchurch nerede? İşte detaylar...

15 Mart 2019 Cuma 09:57
Yeni Zelanda Christchurch nerede?

Yeni Zelanda Christchurch nerede? günün cevabı en çok merak edilen sorularından biri oldu.Yeni Zelanda tarihinin büyük felaketlerinden birini yaşadı. Yeni Zelanda'da cuma namazı saatinde camiye saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, katliamda 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Avustralya vatandaşı olduğunu açıkladı. Peki terörist Brenton Tarrant kimdir? İşte detaylar...

Yenizelanda Tarihi

Yeni Zelanda’ya ilk kez 1000 yıl önce Polinezyalı Maoriler yerleşmiştir. Maoriler iyi örgütlenmiş, kan bağı ile gelen şefler ve güçlü rahipler tarafından yönetilen bir kabiledir.

Adaya ilk ayak basan beyaz adam, 1642 yılında Hollandalı Abel Tasman olmuştur. Ancak Kaptan James Cook’un 1769 ve 1779’daki gezilerine kadar adalar herhangi bir yönetime bağlı kalmamış ve keşfedilmemiştir. İngiliz göçmenler, 1840 yılında İngiliz hakimiyeti kurulunca adaya yerleşmeye başlamışlardır. Wellington bu tarihten sonra kurulmuştur. Yeni Zelanda’ya 1852 yılında kendi hükümeti tahsis edilmiştir ve sonraki yüzyılda ülke yatırım, iletişim ve tarımsal üretimde hızlı bir gelişme kaydetmiştir.

Yeni Zelanda adı Hollandalı kartograflar tarafından, Hollanda'da bulunan Zealand adasına ithafen konulmuştur ve ülkenin yerlileri olan Maorilerin kendi dillerinde Aotearoa yani Uzun Beyaz Bulut Ülkesi olarak isimlendirilir. 1769-1779 yılları arasında ülkeyi 4 kez ziyaret eden İngiliz kâşif James Cook tarafından şimdiki ismi New Zealand olarak adlandırılmıştır. Tüm kolonileri arasında en çok Maorilerden çeken İngiliz Kraliyeti, 1840'ta Maori şefleri ile Waitangi anlaşmasını yaparak Yeni Zelanda’yı İmparatorluğu’nun kolonisi olarak ilan etmiştir. 2016 Kasım ayında 7,8 şiddetinde bir depremle karşılaşmış ve hala tsunami tehlikesi altında bulunmaktadır.

Christchurch nerede?

Christchurch; Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bir şehirdir. 363.200 kişilik nüfusuyla, Güney Adasının en büyük şehri durumundaki Christchurch, hem görünüşüyle hem de atmosferiyle tam bir İngiliz kentine benzemektedir.

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:57
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