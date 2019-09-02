Yeni yönetmeliğin detayları MÜSİAD’da masaya yatırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulmasını esas alan Yönetmelik ile ilgili MÜSİAD üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Hüsniye Eliaçık, İnşaat Mühendisleri Şule Özarı, Mustafa Özcan ve İnşaat Teknikeri İsmail Nalçacı’nın katılımları ile Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) üyelerine, ‘Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında Yönetmelik’ ile ilgili sunum yapıldı. Yönetmelik ile birlikte inşaat sektöründe önemli bir atılım hedeflenirken, Müteahhitlik

mesleğinin uygun kişilerce yapılmasına imkan tanıyan bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Resmi gazetede yayımlandı

Yönetmelik ile birlikte getirilen yeni uygulamaları desteklediklerini belirten MÜSİAD Antalya Şubesi İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Mücahit Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre, Yapı Müteahhitlerinin 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren sınıflandırılacağını ve kayıtlarının tutulacağını vurguladı. Müteahhitlerin bu yönetmeliğe göreA,B,C,D,E,F,G ve H olmak üzere 8 ana ve 1 geçici olmak üzere gruplandırılacağını belirten Polat, “Müteahhitlerin sınıflandırılma ve kayıtlarının tutulması sayesinde yaşanılabilir, doğru ve sürdürülebilir tasarımlar ile kaliteli binalar yapılacaktır” dedi.

Yeni başlayanlar ’H’ grubunda

Yeni işe başlayan veya değerlendirmeye esas olan evraklarını sunamayan müteahhitlerin en alt grup olan H grubuna dahil olacaklarını söyleyen Mücahit Polat, müteahhidin iş deneyim tutarının değerine göre de G’den A’ya doğru yükselerek sınıflandırılmış olacağını aktardı. Toplantıda söz konusu sınıflandırmada iş deneyimi, mesleki ve teknik yeterliliğin yanı sıra ekonomik ve mali yeterliliğin esas alınacağı belirtilirken, müteahhitler yönetmeliğin uygulama başlangıç tarihi 2 Eylül olmasına rağmen, bu tarihten sonra da kendi sınıflarının belirlenmesi için gerekli olan evrakları Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden veya müdürlüğün https://antalya.csb.gov.tr/internet sayfasından tamamlayarak Müdürlüğe başvuru yapabilecekler.

Yetki belgesi esasları da anlatıldı

Öte yandan yönetmelikte yer alan Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi hususunda da MÜSİAD üyelerine bilgi aktarıldı. Yönetmeliğe görebir parsel sahibinin Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alabilmesi için yapılacak inşaatın (Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde) toplam inşaat alanının 500 metrekareden küçük olma şartı bulunuyor. Yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek kaydı ile parsel sahibi kendi yapısını inşa edebilirken, sadece o yapım işinde kullanılmak ve 5 yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilebileceği dile getirildi.