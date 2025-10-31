Yeni yılda kullanımda olacak: Chrome’da devrim gibi yenilik

Google, internet güvenliğini artırmak amacıyla Chrome tarayıcısında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Ekim 2026 itibarıyla “Her Zaman Güvenli Bağlantılar Kullan” (Always Use Secure Connections) seçeneğini tüm kullanıcılar için varsayılan hale getiriyor. Bu adım sonrasında, HTTPS bağlantısı kullanmayan tüm web siteleri Chrome tarafından otomatik olarak güvenlik uyarısı ile işaretlenecek.

Chrome, HTTPS uyarılarını artırıyor

Şu an Chrome, sadece yanlış yapılandırılmış HTTPS bağlantılarına sahip sayfalarda “Bağlantınız gizli değil” uyarısını gösteriyor. Ancak yeni dönemde bu uyarılar, hiç HTTPS kullanmayan web sitelerini de kapsayacak.

Bu sayede kullanıcılar, şifreleme içermeyen güvensiz bağlantılara erişmeye çalıştıklarında açık ve net bir güvenlik uyarısıyla karşılaşacak. HTTPS, web siteleriyle yapılan bağlantıyı şifreleyerek kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesini engelleyen güvenli bir protokol olarak öne çıkıyor. Google, HTTP sayfalarına yönelik ilk güvenlik uyarılarını 2021 yılında kullanıma sunmuştu, ancak bu özellik o dönemde isteğe bağlıydı.

Şirketin verilerine göre, bugün yapılan bağlantıların yaklaşık yüzde 95 ila yüzde 99’u HTTPS üzerinden gerçekleşiyor. Google, bu yüksek benimseme oranının kalan güvensiz bağlantılara karşı daha güçlü önlemler alınmasını mümkün kıldığını belirtiyor. Ancak Google, güvenli olmayan HTTP bağlantılarının büyük kısmının özel ağlarda kullanılan sitelerden kaynaklandığını da vurguluyor.

Google, HTTPS’yi herkes için varsayılan hale getirmeden önce Nisan 2026’da Gelişmiş Güvenli Tarama (Enhanced Safe Browsing) özelliğini etkinleştiren kullanıcılara bu değişikliği uygulamayı planlıyor. Yeni güvenlik sistemi devreye girdiğinde kullanıcılar, diledikleri takdirde bu uyarıları devre dışı bırakıp kapatabilecek.