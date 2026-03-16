Müthiş iddia ortaya çıktı: Fenerbahçe Osimhen için 2 kez devreye girdi!
Galatasaray'ın gol makinası Osimhen için Fenerbahçe'nin iki kez devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray, 2024 yazında kiraladığı Osimhen'in bonservisini bu sezon başında almıştı. Fenerbahçe'nin iki kez Nijeryalı forvet konusunda devreye girdiği öğrenildi.
Napoli'de sorunlar yaşayan Victor Osimhen, geçen sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralanmıştı. Nijeryalı yıldızın bonservisi de 31 Temmuz 2025 tarihinde alındı. İtalyan ekibine serbest kalma bedeli ödendi. Fotospor'a göre; Fenerbahçe'nin, Osimhen için hem geçen sezonun devre arasında hem de yaz transfer döneminde devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray, geçen sezon Osimhen'i kiralarken sözleşmesine çok kritik bir madde koydurmuştu. Bu maddede, "Oyuncu sezon devam ederken Türkiye'den başka bir takıma satılamaz" ifadesi bulunuyordu. Fenerbahçe, ara transferde Napoli'nin kapısını çalsa da, kontrattaki ayrıntı sebebiyle mecburen geri çekildiler. Çünkü Galatasaray Yönetimi, önlemini almıştı.
Fenerbahçe'nin, 2025 yazında yeni bir girişimde bulunduğu da öğrenildi. Fakat bu kez de Osimhen'in kararı belirleyici oldu. Dünyaca ünlü forvet, kendisine çok daha fazla yıllık maaş öneren Suudi Arabistan ekiplerini de geri çevirmişti. Sadece Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti.
