Ve Okan Buruk “O isim için okeyi verdi” Cim-Bom’da bir bomba hamle daha...
Galatasaray devre arasında Atalanta'dan Ederson için girişimlerde bulunmuştu. Ancak İtalyan ekibi 40 milyon euro çekti. Manchester United da oyuncu konusunda devreye girdi.
Serie A temsilcisi, 30 milyon euro talep etti. Bu rakam, Cim-Bom için de geçerli olacak.
Herkes Galatasaray'dan devre arasında yıldız bir orta saha takviyesi beklemişti. Ancak Cim-Bom kanatlara ağırlık verdi. Orta alana genç yetenek Renato Nhaga alındı. 18 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi listesine yazılmadı.
Sarı-Kırmızılılar'ın ara transferde ilgilendiği isimlerden biri; Atalanta'dan Ederson'du...
Fakat Serie A temsilcisi, 26 yaşındaki merkez orta saha için 40 milyon euro çekti. Galatasaray geri adım attı. Premier Lig ekibi Manchester United, 2026 yazında Ederson'u kadrosuna katabilmek için harekete geçti. Atalanta onlardan 30 milyon euro istedi. Çünkü 1.83 boyundaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanacak.
Yani Ederson, 2026 yazında sözleşmesinin son senesine girecek. Machester United'dan talep edilen 30 milyon euro, yaz döneminde Galatasaray için de geçerli olacak. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda kesin olarak orta sahasını güçlendirecek. Eğer Ederson konusunda tekrar nabız yoklanırsa, oyuncunun bonservis bedeli belli...
