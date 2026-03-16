  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oscar'a Filistin'e yapılan destek ve Trump yönetimine tepkiler damga vurdu
Gündem
22
Yeniakit Publisher
İstanbul'un hemşehri nüfusu sil baştan: İşte en çok göç eden 20 il!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre,İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçerken, kente en çok göç eden iller sıralaması da değişti.

#1
Zirvede yine Sivaslılar yer alırken, listenin geri kalanındaki değişim dikkat çekti.

#2
20. AĞRI: 234.159

#3
19. DİYARBAKIR: 238.539

#4
18. BİTLİS: 248.962

#5
17. ARDAHAN: 260.318

#6
16. SİİRT: 263.512

#7
15. MARDİN: 267.308

#8
14. VAN: 274.682

#9
13. ERZİNCAN: 301.667

#10
12. RİZE: 307.049

#11
11. KARS: 309.231

#12
10. SİNOP : 366.728

#13
9. TRABZON: 413.924

#14
8. SAMSUN: 415.372

#15
7. MALATYA: 422.078

#16
6. ERZURUM: 456.192

#17
5. TOKAT: 475.471

#18
4. GİRESUN: 485.500

#19
3. ORDU: 519.889

#20
2. KASTAMONU: 546.718

#21
1. SİVAS: 759.363/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23