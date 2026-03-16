İstanbul'un hemşehri nüfusu sil baştan: İşte en çok göç eden 20 il!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre,İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçerken, kente en çok göç eden iller sıralaması da değişti.
Zirvede yine Sivaslılar yer alırken, listenin geri kalanındaki değişim dikkat çekti.
20. AĞRI: 234.159
19. DİYARBAKIR: 238.539
18. BİTLİS: 248.962
17. ARDAHAN: 260.318
16. SİİRT: 263.512
15. MARDİN: 267.308
14. VAN: 274.682
13. ERZİNCAN: 301.667
12. RİZE: 307.049
11. KARS: 309.231
10. SİNOP : 366.728
9. TRABZON: 413.924
8. SAMSUN: 415.372
7. MALATYA: 422.078
6. ERZURUM: 456.192
5. TOKAT: 475.471
4. GİRESUN: 485.500
3. ORDU: 519.889
2. KASTAMONU: 546.718
1. SİVAS: 759.363/ derleyen: haber7
