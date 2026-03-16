Peş peşe müjdeler geliyor Güney Kore'den... Beşiktaşlı Oh'a milli takım müjdesi
Beşiktaş'ın başarılı forveti Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'na çağrıldı.
Güney Kore Milli Takımı’nın mart ayında Avrupa’da oynayacağı hazırlık maçları için açıklanan 27 kişilik kadroda Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh da yer aldı.
Asya temsilcisi, hazırlık maçları kapsamında 28 Mart’ta İngiltere’de Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.
Güney Kore, ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 31 Mart’ta Avusturya ile Viyana’da oynayacak.
