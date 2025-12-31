  • İSTANBUL
Gündem Yeni yıla girerken Türkiye'den büyük operasyon
Gündem

Yeni yıla girerken Türkiye'den büyük operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni yıla girerken Türkiye'den büyük operasyon

Terör örgütlerinin ve mafyanın soluk borusunu kesen Türkiye mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Gaziantep'te eli kanlı örgüt DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25- 30 Aralık tarihlerinde operasyon düzenledi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken 9’u adli kontrol şartı ile olmak üzere toplamda 20 şüpheli serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

yeni yıl mı????
