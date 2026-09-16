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Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor!

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Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor!

İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki Jamie Bell isimli genç, çocukken biriktirmeyi sevdiği LEGO hobisini ticarete dönüştürerek 19 milyon TL'yi aşan gelir elde etmeyi başardı.

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Foto - Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor!

Güney Londra'da yaşayan Jamie Bell, çocukluk hobisini kazançlı bir ticarete dönüştürdü. Henüz 13 yaşındayken kullanmadığı oyuncaklarını satarak ticarete atılan Bell, zamanla LEGO işini büyüttü.

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Foto - Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor!

TÜM DÜNYAYA SATMAYA BAŞLADI Kendi oyuncaklarını satarken koleksiyon ürünlerine yönelik ilgiyi fark eden Bell, bu durumu ticari bir fırsata dönüştürdü. 15 yaşına geldiğinde LEGO'ları toplu olarak satın alıp parça parça satışa sunmaya başlayan genç girişimci, işini kısa sürede büyüttü. JTB Collectables adıyla faaliyet gösteren Bell, ürünlerinin önemli bir bölümünü eBay üzerinden müşterilerle buluşturuyor. Özellikle Star Wars temalı LEGO setleri, figürleri ve nadir bulunan parçalar, satışlarında öne çıkıyor.

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Foto - Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor!

KAZANCI YILDA 19 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR Genç girişimci, bugün yıllık cirosu 400 bin doları, yani yaklaşık 19,4 milyon TL'yi aşan bir işletmenin sahibi oldu.

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Foto - Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor!

95 KİLOLUK LEGO LOTU 22 BİN STERLİNE SATILDI Ayda ortalama 100 kilogram LEGO alınıp satılan işletmede, 95 kilogramlık bir Star Wars LEGO lotu açık artırmada 1.46 milyon TL'ye alıcı buldu. Genç girişimci, işletmesinde ayda 100 kilogram LEGO alınıp satış yapılıyor.

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Foto - Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor!

BABASINDAN DESTEK ALIYOR Ayrıca Bell'in babası da paketleme ve idari süreçlerde destek oluyor. Üniversitede tarih eğitimi almayı planlayan genç girişimci, LEGO ticaretini eğitim hayatıyla birlikte sürdürmek istiyor. Bell, elde ettiği kazancı ise ilerleyen dönemde gayrimenkul yatırımlarında değerlendirmeyi hedefliyor.

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