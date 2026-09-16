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Gündem Bahçeli sonunda dayanamadı: Mansur Yavaş’ın PİAR’ını yapıyorsunuz!
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Bahçeli sonunda dayanamadı: Mansur Yavaş’ın PİAR’ını yapıyorsunuz!

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Bahçeli sonunda dayanamadı: Mansur Yavaş’ın PİAR’ını yapıyorsunuz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı televizyon kanallarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sürekli gündeme getirilmesine dikkat çekti. Yayınları takip etmesi için bir kişiyi görevlendirdiğini açıklayan Bahçeli, tek bir programda Yavaş’ın adının 50’den fazla kez geçtiğini belirterek, “Resmen açık açık PR yapıyorlar” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin olağan olduğunu belirterek Yavaş-Erdoğan görüşmesinde sıra dışı bir durum aranmasına karşı çıktı.

Bir kişiyi özel olarak görevlendirdi

Bahçeli, bazı televizyon kanallarının Mansur Yavaş’a yayınlarında geniş yer vermesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı da açıkladı.

Bir kişiyi çağırarak söz konusu kanalları izlemesini ve Mansur Yavaş’ın adının kaç kez geçtiğini not etmesini istediğini belirten Bahçeli, yapılan takibin sonucunu da paylaştı.

MHP lideri, tek bir programda Mansur Yavaş’ın isminin 50’nin üzerinde zikredildiğini söyledi.

Bahçeli, daha önce Ekrem İmamoğlu’nun, şimdi ise Mansur Yavaş’ın sürekli gündeme getirildiğini belirterek söz konusu yayınlara “Resmen açık açık PR yapıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

“Terörsüz Türkiye anlatılmalı”

Bahçeli, yaklaşık iki yıldır devam eden “Terörsüz Türkiye” sürecinin kamuoyuna anlatılmasında basının daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bazı yayın organlarının gündem tercihini eleştiren Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ayrıntılarının vatandaşlara aktarılması gerektiğini ifade etti.

Seçim tarihi için 2028 mesajı

Bahçeli, seçim tarihi tartışmalarına da değindi. Türkiye’de seçimlerin 14 Mayıs 2028’de yapılacağını söyleyen MHP lideri, Anayasa kapsamında seçimlerin daha erken bir tarihte “yenilenmesinin” de mümkün olduğunu belirtti.

MHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusunda ise Bahçeli, “Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklamasını yaptı.

Öcalan için “villa” tartışmasına cevap

Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı’da “villa” yapıldığı yönündeki tartışmalara da cevap verdi. Cezaevi yerleşkesi içerisinde bir konut yapıldığını söyleyen Bahçeli, bunun görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve mesajların aktarılması amacıyla hazırlandığını belirtti.

Bahçeli ayrıca daha önce gündeme getirdiği Öcalan için “Barış Süreci Siyasallaşma Koordinatörü” önerisinin geçerli olduğunu ifade etti.

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