Beşiktaşlılar resmen kahrolacak! Leandro Trossard'tan kötü haber
Beşiktaş'ın teknik adamı Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın ağrıları olduğunu ve oyuncunun yarınki Marsilya maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.
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Beşiktaş'ın teknik adamı Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın ağrıları olduğunu ve oyuncunun yarınki Marsilya maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"TROSSARD KADRODA YER ALMAYACAK"
İtalyan teknik adam, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak." dedi.
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