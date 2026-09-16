PISA sonuçları azgın azınlığı kudurttu

HABER MERKEZİ

91 ülkenin eğitim performansının ölçüldüğü PISA’da Türkiye’nin elde ettiği başarı azgın azınlığı iyice kudurttu. 28 Şubat kalıntıları, sözel ve sayısal alanda başarıyı getiren Türkiye Yüzyılı Maarif Model’ini hedef alırken “Laik eğitim tehlike altında” yaygarası kopardı. Türkiye’nin PISA 2025’te fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını yüzde 60 ile en fazla artıran ülke olmasıyla çılgına dönen fondaş kalemşorlar da “Gericilik ve açlık kıskacı” safsatasına sarılarak millî eğitimi kötüleme yoluna gitti. Şer odaklarının boş tantanaları tepki çekerken akademisyenler ve araştırmacılar, eğitim politikalarını karalayanlara en güzel cevabın uluslararası öğrenci değerlendirme programlarından gelen sonuçlarla verildiğini vurguladılar. PISA 2025 verilerinin Maarif Modeli’nin uygulamaya konarak ne kadar isabetli bir adım atıldığını tescillediğinin altını çizdiler.

DIŞ MİHRAKLARIN MAŞALARI

Akit’e konuşan Eğitimci-Yazar Adnan Kalkan, şunları söyledi: “Türkiye’nin PISA başarısı tesadüf değildir. Bu tarihî başarıda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde güçlendirilen beceri temelli eğitim, muhakeme odaklı soru sistemi, ücretsiz yardımcı kaynaklar, dijital öğrenme platformları, öğretmen eğitimleri ve öğrencilerin akademik gelişimini düzenli izleyen ölçme-değerlendirme çalışmalarının önemli etkisi bulunmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ise bu dönüşümü daha sistemli, bütüncül ve kalıcı hâle getirmiştir. Programların sadeleştirilmesi, derinlemesine öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme, okuduğunu anlama, bilimsel sorgulama, disiplinler arası yaklaşım ve süreç odaklı değerlendirme modelin temelini oluşturmaktadır. Lâkin bu ülkenin evlatlarının milli ve manevi değerleriyle yetişmesini sindiremeyen malum medya ve dış mihrakların maşaları, PISA sonuçlarındaki başarı ve Maarif Modeli’ni algı yönetimiyle karalamaya ve itibarsızlaştırmaya devam ediyor. Onlara rağmen nesli ihyâ medeniyeti inşâ edeceğiz.”

EZBERCİ EĞİTİM ANLAYIŞI BİTTİ

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Halim Ulaş da şunları dile getirdi: “Pek çok ülkenin PISA testlerinde ciddi puan kayıpları yaşadığı bir dönemde, Türkiye’nin her alanda puanlarını istikrarlı biçimde yükseltmesi asla tesadüfi bir tablo değildir; aksine bu sıçrama, hayata geçirilen yeni eğitim vizyonuyla akademik başarı arasındaki illiyet bağını şüpheye mahal bırakmayacak şekilde müdellel kılmaktadır. Yıllarca zihinleri dar bir kalıba hapseden yaklaşımların aksine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimi sadece seküler ve pozitivist ezberci bir sistem olarak kurgulamak yerine, düşünen, sorgulayan, yorumlayan ve araştırmacı bir ruhla öğrenci yetiştirmeyi merkeze alması bu tarihi başarının yegâne anahtarı olmuştur. Nitekim mekanik ezbercilikten sıyrılıp aklı, tefekkürü ve anlamlandırmayı önceleyen bu derinlikli pedagojik dönüşümün PISA’nın beceri odaklı ölçütleriyle kusursuz biçimde örtüşmesi, Batı’nın köhneleşmiş eğitim sistemleri kriz yaşarken ülkemizi uluslararası arenada göğüs kabartan bir yükseliş trendine sokmuştur.”

DÜNYA TAKDİR EDİYOR AMA...

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kavlak ise şunları anlattı: “Türkiye’nin PISA puanlarındaki kayda değer yükseliş, ezberci yaklaşımın terk edilerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle müfredata entegre edilen analitik düşünme, beceri temelli öğrenme ve problem çözme odaklı metodolojinin en somut yansımasıdır. Geleneksel eğitim sistemlerinde öncelik verilen bilgi birikimi ve formüllerin ezberlenmesi dönemi yerini, bilgiyi işleme, eleştirel süzgeçten geçirme ve günlük hayat problemlerine uyarlama becerisine bırakmıştır. Maarif Modeli’nin temel felsefesini oluşturan bu yeni eğitim paradigması, öğrencilerin sadece sınav odaklı değil, uzun vadeli bilgisel yetkinlik kazanmalarını sağlamıştır. Bu yaklaşım, özellikle PISA gibi uluslararası değerlendirmelerin ölçmeyi amaçladığı temel okuryazarlık alanlarında başarının önünü açmıştır. Öğrencilerin verilere dayalı akıl yürütme, karmaşık metinleri yorumlama ve fen bilimlerindeki deneysel süreçleri kavrama yetenekleri bu sayede güçlenmiştir. Eğitimde gerçekleştirilen bu metodolojik dönüşüm, ulusal standartlardaki başarıyı uluslararası arenaya taşıyarak Türkiye’nin uluslararası eğitim sıralamasındaki konumunu kalıcı olarak yukarıya taşımıştır.”