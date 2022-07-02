Yeni tramvayın siftahını Binali Yıldırım açtı: Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesince 1 milyar lira maliyetle yapılan T2 Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda’ yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla kente kazandırdığı Kent Meydanı-Terminal tramvay hattı, AK Parti Genel Başkanvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattı, bir hafta boyunca Bursalıları ücretsiz taşıyacak.

Binali Yıldırım vatman oldu

T2 hattının hizmete açılması için düzenlenen törene katılmak için Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Otokop-Orman Bölge istasyonundan bindiği tramvayda vatman koltuğuna geçti. Kent Meydanı’na kadar tramvayı süren Binali Yıldırım’ın yanı sıra burada düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Bursa Milletvekilleri ve çok sayıda Bursalı katıldı.

Binali Yıldırım, AK Parti olarak 20 yıl boyunca büyükşehirler başta olmak üzere raylı sistemleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan"

Bu yatırımlarla ilgili bilgiler veren Yıldırım, şunları dile getirdi:

"İstanbul'da 225 kilometre, Ankara'da 65 kilometre, Bursa'da 60 kilometre ve diğer illerimizde Gaziantep'te, Mersin'de birçok ilimizde raylı sistemleri bir yandan hayata geçirirken bir yandan da 150 yıllık geçmişi olan, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamıza en büyük vesile olan demir yollarımızı ayağa kaldırdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda dediği 'Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan' hayalini gerçeğe dönüştürdük son 20 yıl içinde." dedi.

"Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir"

AA'nın haberine göre, Bursa'nın son yıllarda cazibe merkezi olma özelliğini daha da artırdığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıl öncesine gidelim. Bursa'nın Ankara ile bölünmüş yolu yok. Bursa'nın İzmir'le de bölünmüş yolu yok. Bursa'nın Yalova ile de bölünmüş yolu yok. Ancak Marmara'dan feribotla geleceksiniz, oradan Yalova'ya tek yolda stresle çile çekerek erişeceksiniz. Bugün Bursa doğuya, batıya, kuzeye ve güneye bölünmüş yollarla bağlandığı gibi aynı zamanda İzmir ve İstanbul'a da otoyolla bağlandı. Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. Boş işlerle uğraşmayız. Laf ebeliği bize yakışmaz.

"Bu büyük Türkiye'nin gücüdür"

Vatandaşımız nerede ne ihtiyacı varsa, yurdun hangi köşesinde olursa olsun orada evvelallah biz varız. Bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında 492 bin kilometrekare mavi vatanımızda dalgalanmaya devam ediyorsa bu Türkiye'nin gücüdür, lider Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüdür." ifadelerini kullandı.