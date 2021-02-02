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Teknoloji Yeni telefon Vivo Y20 özellikleri nelerdir? Vivo Y20 fiyatı ne kadar?
Teknoloji

Yeni telefon Vivo Y20 özellikleri nelerdir? Vivo Y20 fiyatı ne kadar?

Bütçe dostu telefonlar çıkartan marka tarafından Y20 isimli yeni bir telefon daha üretildi. Peki Vivo Y20 özellikleri nelerdir? Vivo Y20 fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 18:58:00 -
Yeni telefon Vivo Y20 özellikleri nelerdir? Vivo Y20 fiyatı ne kadar?

Vivo markası, piyasaya düşük bütçeli telefonlar sunarak kullanıcılarını sevindiriyor. Yeni bir telefon daha çıkardı. Vivo Y20 telefon alıcıları ve teknoloji ilgililerin araştırma odağı oldu. Vivo Y20 ülkemizde ortalama 2.800 TL fiyat ile satışa sunuluyor.

Vivo Y20 teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

Ekran: 6.51 inç IPS LCD 720x1600 (HD+) Piksel

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android

Renk Seçenekleri: Beyaz, Mavi ve Siyah

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