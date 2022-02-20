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Spor Yeni teknik direktör belli oldu
Spor

Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 19:10:00 -
Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya geldiği ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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