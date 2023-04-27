Yeni tanklar cephede! Bombalama başladı

Rusya'nın son dönemde ürettiği yeni nesil “T-14 Armata” model muhabere tanklarını ilk kez cepheye sürdüğü ve Ukrayna mevzilerini bombaladığı bildirildi.

Rus devlet ajansı RIA, mevzileri bombalamakla birlikte bu tankların doğrudan muharebeye girmediğini aktardı.

Tankların zırhının ilave korumayla güçlendirildiğini kaydeden RIA, tankı kullanan askerlerin Ukrayna'daki eğitim alanlarında "muharebe eğitiminden" geçtiğini bildirdi.

İnsansız tarete sahip tek model olarak bilinen bu tank, gövdesinde zırhlı bir bölmede 3 kişilik mürettebatı barındırabiliyor. Bu tanklar, otoyolda saatte 80 kilometreye kadar hızla ilerleyebiliyor.

İngiliz askeri istihbaratı ocak ayında, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin bu tankların ilk teslimatını kabul etme konusunda isteksiz olduğunu rapor etmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Moskova’nın cepheye sevkiyatı özellikle “propaganda amaçlı” yapmak istediği belirtilen bu raporda, Rus komutanların bu tanklara fazla güvenmediği iddia edilmişti.

Rusya’nın 11 yıldır geliştirmek için çalıştığı bu yenil nesil tank projesinin üretim aşamasında farklı teknik sorunlar yüzünden bir çok kez gecikme yaşandı.

Moskova, 2015’te tanıtımı yapılan bu tanktan 2020’ye kadar 2 bin 300 adet üretilmesini istedi. Bu süre daha sonra 2025’e sarktı.

Interfax haber ajansına göre 2021 aralık ayında devlet savunma şirketi Rostec, 2023'ten sonra teslim edilmesi beklenen yaklaşık 40 tankın üretimine başladığını duyurdu.

Tankın teknik özellikleri neler?

“SavunmaSanayiST.com” haber sitesine göre Ana Muharebe Tankı (AMT) sınıfından T-14, Leopard 2 ve M1 Abrams ile yaklaşık aynı güç çıkışına sahip.

T-14, 48 tonluk ağırlığıyla Batılı tanklara oranla yüzde 20 daha hafif.

Diğer AMT’ler arasında son derece çevik ve hızlı olarak bilinen bu tank yaklaşık olarak 500 km menzile ve 1000 litre hacimli bir yakıt deposuna sahip.

Bu tank daha önceki T-90, T-72 ve T-62 gibi eski modellerin aksine süspansiyon sistemi, T-80 serisine daha çok benzer ve ayrıca, kısmi olarak hidrolik süspansiyona sahip.

T-14, arkada cer dişlisi, önde gergi tekeri ve yedi adet portöre yani yol tekerine sahip.