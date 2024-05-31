Yeni silah sponsoru Dortmund’u karıştırdı

Ancak yapılan anlaşma, savaş karşıtı tribünleri kızdırırken takım ile taraftarı arasındaki sıkı bağı da zedeledi. Bu hamlenin kulüp kültürüne yakışmadığı düşünülürken, Dortmund'un Ukrayna'nın işgali sırasında açtığı 'Savaşı durdur' pankartı hatırlatıldı. Onu 'Savaşa destek' olarak değiştiren futbolseverler, yeni sponsorun ürettiği tankları anımsatan paylaşımlar yaptı.

Anlaşmanın 'futbol ruhuna aykırı' olduğunu ifade edilirken iptaline yönelik imza kampanyası başlatıldı. Dortmund'un ezeli rakibi Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom ile olan anlaşmasını tepkilerin ardından iptal etmişti.

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