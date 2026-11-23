2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanması, dönemin genel başkanı Özgür Özel tarafından seçim zaferi olarak değerlendirilmişti.

Ancak seçimlerin üzerinden yaklaşık iki buçuk yıl geçerken, belediye başkanlarının siyasi tercihlerinde önemli değişiklikler yaşandığı aktarılıyor.

Özel ile birlikte yola çıkan 14 büyükşehir belediye başkanından 10'unun mevcut yönetimle yollarını ayırdığı belirtilirken, bugün Yeni Parti çatısı altında bulunan isimlerin sayısının üçe düştüğü ifade ediliyor.

Hakaret içerikli mesajlar tartışma konusu oldu

Parti içindeki ayrışmanın nedenleri arasında Özgür Özel'in bazı belediye başkanlarına gönderdiği belirtilen hakaret içerikli mesajlar öne çıkıyor.

Yerel yönetimlerin taleplerinin parti yönetiminde yeterince karşılık bulmaması ve parti içindeki anlaşmazlıkların derinleşmesi de belediye başkanlarının farklı siyasi tercihlere yönelmesinde etkili olduğu belirtilen unsurlar arasında bulunuyor.

Üç büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Aktarılan bilgilere göre, Özgür Özel ve kurmaylarının aday gösterdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılmayı tercih etti.

Üç büyükşehir belediye başkanının siyasi tercihleri, muhalefet içerisindeki ayrışmanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyi tercih ettiler

2024 yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar'ın da Yeni Parti yerine Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ile yollarına devam etmeyi tercih ettiği aktarılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ise parti üyeliğinin askıya alınmasına rağmen CHP çatısı altında bulunduğu belirtiliyor.

Üç başkan bağımsız kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bağımsız konumlarını koruduğu ifade ediliyor.

Söz konusu isimlerin Yeni Parti'ye katılmak için henüz herhangi bir girişimde bulunmadıkları aktarılıyor.

Yeni Parti'ye geçen üç isim

2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığı kazanan isimlerden Yeni Parti'ye katılanların sayısının üç olduğu belirtiliyor.

Bu isimler arasında tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yer alıyor.

2024 seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek ise 2025 yılında hayatını kaybetmişti.