Yeni normal için hazırız

Akit Ekonomi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip Covid-19 pandemisi ülke ekonomilerine büyük darbe vurdu. Türkiye’de kepenklerin kapanmaması, yatırımların devam etmesi için gerekli tedbirleri alan; şirketlerin kredi tedarik etmeleri için ellerinden geleni yapan üretici dernekleri, ticaret odalarının ve ihracatçı birlikleri pandeminin atlatılması sonrası oluşacak yeni dengeleri analiz etmeye başladı. İlerisi için umutlu olan dernek, oda ve birliklerin başkanları şu görüşleri paylaştı:

Gidişat bugünlerde gayet iyi

l İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Çok şükür, pandemiye karşı kararlı bir mücadele veriyoruz. Pek çok ülkeden daha başarılı bir gidişat içindeyiz. Benzetme yapmak gerekirse bir kazayla karşı karşıya kaldık. Artık kaza sonrası tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına başlamalıyız. Bizim yeni normale dönüşü, bu rehabilitasyon dönemini iyi planlayarak hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü tünele girdiğimiz noktadaki gerçeklerle tünelden çıkacağımız noktadaki gerçekler aynı olmayacak.”

Yatırım durağı olabiliriz

l İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: “Türkiye dünyada yeni normale kademeli geçişte avantajlara sahip. Bir kere ülkemizin tıbbi malzeme ve cihaz üretimindeki başarısı, tüm dünya tarafından örnek alınıyor, küresel medya kuruluşlarında haber oluyor. Bu, bizim için gurur vericidir. Oluşan olumlu imajı bir fırsata çevirmek de elimizde. En önemli avantajlarımızdan biri ise ürün çeşitliliğidir. Bu süreçte Çin’den ayrılacak bazı imalat alanlarında ‘stratejik bir yatırım durağı’ olabiliriz.”

Önümüzde yeni fırsatlar var

l Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “Covid-19 sonrası oluşacak süreç, bizim üretim ve ticaret potansiyelimizi anlamımız açısından iyi bir fırsat olacak. Tüm dünyanın ihtiyaçlarını görmemize, yeni pazarlar keşfetmemize imkân tanıyacak. İnşallah, yeni dönemde ülkemiz önemli güç odaklarından biri olacak. İşçisinden, girişimcisine, yatırımcısına kadar her kesim buna hazır.”

Talepleri hızla karşılamalıyız

l Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Bu zor dönemde bir taraftan ihracatımızın hasar almaması için çalışırken bir taraftan da Covid-19 sonrası için hazırlık yapıyoruz. Hedef pazarlarımızın durumlarını takip ediyor ve Covid-19 sonrası süreçte Türkiye için hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini değerlendiriyoruz. Gelinen aşamada ihracatçılarımızın dünyadan gelecek yeni taleplere ve beklentilere hızlıca yanıt verebilmeleri büyük önem arz ediyor.”

Rekabet gücümüz öne çıkacak

l Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Yeni dönemde rekabet gücümüzü artırabilmemiz için ölçek büyüklüğü yüksek oranda üretime hazır olmalıdır. Bu noktada bilhassa gıda sektöründe yaşanacak talep artışında Türkiye’nin dünya tüketim algısındaki olumlu imajını çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Biz de dernek olarak bu anlayışla yeni konjonktür için hazırlıklarımızı yapıyoruz.”

Daha çok söz sahibi olmalıyız

l Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: “Dünya markaları bu süreçle birlikte Türkiye’ye yönelecektir. Özellikle otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde Türkiye tarihi günlerini yaşayacaktır. Bu bağlamda uluslararası markaları Türkiye’ye davet etmeli onlarla aynı masaya oturmalıyız. Bir yandan da kritik sektörlerde gerekli iş gücünü oluşturmalı ve söz sahibi olmak için adımlarımızı şimdiden atmalıyız.”