Yeni nesil uçak gemisi için harekete geçtiler

Askeri harcamalara son yıllarda ciddi kaynak ayıran Çin üçüncü uçak gemisi için düğmeye bastı.

İki buçuk yılda inşa edilmesi beklenen geminin Çin Donanması'nın 'elektromanyetik kalkış sistemi'ne ev sahipliği yapan ilk gemisi olacağı bilgisine yer verildi.

ABD başardı

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'dan havalanan F/A-18F Super Hornet jetleri, ilk kez Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi'ni (EMALS) başarıyla test etmişti.



ABD’nin 12.9 milyar dolara mal olan yeni uçak gemisi USS Gerald Ford 2016 eylül ayında donanmaya katılmıştı. Uçak gemisi dünyada bu güne kadar üretilmiş en pahalı savaş gemisi olma özelliği taşıyor.