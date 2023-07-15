Kaspersky uzmanları, siber güvenlikte yapay zekanın (AI) ve makine öğreniminin (ML) benimsenmesindeki gelişmelere rağmen gelecekte genç profesyonellerin göz önünde bulundurması gereken çeşitli roller görüyor. Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi'nin (GReAT) Baş Güvenlik Araştırmacısı Sergey Lozhkin, "Siber tehditlerin karmaşıklık ve ölçek açısından ne kadar hızlı geliştiği göz önüne alındığında, yeni nesil siber savunuculara ihtiyaç var. Siber güvenlik alanı anlamlı istihdam fırsatları sunarken, gençlerin kariyerlerini geleceğe hazırlayarak daha güvenli bir dijital dünyaya katkıda bulunmalarını sağlıyor" diyor.

#1 Genel güvenlik analistleri ve araştırmacıları

Güvenlik analistleri, siber güvenlik alanında önemli bir rol oynamaya devam edecek. Görevleri, güvenlik olaylarını ve vakalarını izlemek ve analiz etmek. Siber tehditlerin artan yoğunluğu ve karmaşıklığıyla birlikte, kuruluşlar etkili bir şekilde riskleri tespit etmek ve azaltmak için yetenekli güvenlik analistlerine güvenmeye devam edecek. Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) bünyesinde dünya çapında çalışan 40'ın üzerinde önde gelen siber güvenlik uzmanı, sürekli olarak siber tehditleri, siber casusluk kampanyalarını, önemli kötü amaçlı yazılımları, fidye yazılımlarını ve dünya genelinde yeraltı siber suç eğilimlerini ortaya çıkarıyor. Bu analistler, siber tehditlerin keşif ve analizini tutkuyla yaparak merak uyandırıyor.

#2 Bulut güvenliği uzmanları

Bulut güvenliği uzmanları, sağlam güvenlik mimarileri tasarlayıp uygulayarak, güvenli erişim denetimleri ve şifreleme mekanizmaları yapılandırarak, tehditleri izleyerek ve güvenlik olaylarına müdahale ederek bulut ortamlarının güvenliğini sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Yasalara ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlar, güvenlik değerlendirmeleri ve denetimleri yapar ve bulut güvenliği farkındalığını artırmak için çeşitli eğitimler veriyorlar. Bulut bilişimin ortaya çıkardığı benzersiz güvenlik zorluklarını ele alırken bulut platformlarındaki verileri, uygulamaları ve altyapıyı korumadaki rolleri kritik bir önem taşıyor.

#3 Güvenlik Açığı Araştırmacıları

Güvenlik açığı araştırmacıları, yazılım ve donanım sistemlerindeki zayıflıkları belirleyerek, analiz ederek ve test ederek siber güvenlikte önemli bir rol oynuyor. Sistemlerdeki potansiyel istismarları veya güvenlik açıklarını keşfetmek için manuel testler ve otomatik tarama araçları da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanıyor. Çalışmaları, güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmeden önce zamanında tespit edilmesini, raporlanmasını ve onarılmasını sağladığından, bir kuruluşun güvenlik duruşunun güçlendirilmesinde büyük önem taşıyor.

#4 Olay müdahale uzmanları

Gelişmiş siber saldırıların artmasıyla birlikte, yetenekli olay müdahale uzmanlarına duyulan ihtiyaç daha belirgin hale gelecek. Bu profesyoneller, siber güvenlik olaylarını hızlı ve etkili bir şekilde yöneterek bunlara müdahale ediyor. Olay müdahale çabalarını yöneterek, delil toplar, vakaların etkisini azaltır ve kurtarma sürecine yardımcı olurlar.

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“Sağlam bir savunma oluşturmak için çeşitli siber güvenlik uzmanlarının iş birliği ve uzmanlığı gerekir”

Bu roller dijital dünyada çok önemli olsa da, siber güvenlik alanı çok boyutlu ve birbiriyle bağlantılı olmaya devam ediyor. Lozhkin, "Gelişen tehditlere karşı sağlam bir savunma oluşturmak için farklı rollerdeki çeşitli siber güvenlik uzmanlarının iş birliği ve uzmanlığı gereklidir. Bu nedenle şirketler, karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli beceri ve uzmanlıkları kapsayan çok yönlü bir siber güvenlik ekibine sahip olduklarından emin olmalıdır. Yapay zekadaki ilerlemelere rağmen, bağlamsal anlayış, eleştirel düşünme ve duygusal zeka gibi insan becerileri siber güvenlikte vazgeçilmezdir. Güvenlik yazılımlarıyla ilgili olaylar genellikle her bir özel durumla ilgili derin bir bağlamsal anlayış gerektirir. İnsan uzmanlar karmaşık senaryoları analiz edebilir, ilgili benzersiz faktörleri göz önünde bulundurabilir ve deneyim ve uzmanlıklarına dayanarak karar verebilir. Bu nedenle şirketlerin insan ekiplerinden faydalanması önemini korumaktadır. Bu ekiplerin sezgileri ve yaratıcılıkları, inovasyon, teknoloji ve anlayışlarıyla birleştirerek her zaman siber güvenlik alanının merkezinde yer almaya devam edecektir" şeklinde konuştu.