İstanbul'da askeri araç ile polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Pendik'teki Kurtköy bölgesinde askeri aracın, polis aracının ve bir sivil aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Pendik Kurtköy'de askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışmalar sürüyor.