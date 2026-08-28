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Gündem İstanbul'da askeri araç ile polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı
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İstanbul'da askeri araç ile polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı

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İstanbul'da askeri araç ile polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'teki Kurtköy bölgesinde askeri aracın, polis aracının ve bir sivil aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Pendik Kurtköy'de askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

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