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Gündem Aziz İhsan Aktaş’tan çarpıcı açıklama! Rüşvet çarkını anlatınca suikasta maruz kaldım
Gündem

Aziz İhsan Aktaş’tan çarpıcı açıklama! Rüşvet çarkını anlatınca suikasta maruz kaldım

Yeniakit Publisher
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İmamoğlu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, cezaevinden çıkıp duruşmada gerçekleri dile getirmesinin akabinde suikasta uğradığını ve bu sebeple devletin kendisine koruma tahsis ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına devam ediyor.

İmamoğlu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık yasasından faydalanan Aziz İhsan Aktaş, kendisine yönelik gerçekleştirilen suikastı anlattı.

Aziz İhsan Aktaş: Kamuoyunu hep yanlış bilgilendirdiler

Aktaş, "Özellikle şu noktaya çekmek istiyorum. Etkin pişmanlık çerçevesinde vermiş olduğum beyanlar sonucunda ilgili kişilerin almış oldukları baskı sonucu bizden almış oldukları paraların tarihlerini ve günlerini söylüyorum. Bu yayınlar, bu haberler sadece bizim kişilik haklarımıza saldırı çerçevesinde kalmadı. Kamuoyunu hep yanlış bilgilendirdiler” ifadelerine yer verdi.

 

“Etkin pişmanlıkta bulunduktan sonra ben bir suikast olayına maruz kaldım”

Etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade verdikten sonra suikasta uğradığını anlatan Aktaş, “Etkin pişmanlıkta bulunduktan sonra ben bir suikast olayına maruz kaldım. Devlet bundan dolayı koruma tahsis etti. Aileme saldırılacağını bekliyordum, kişilik haklarıma saldırılacağını bekliyordum. Nitekim yanılmak çok istiyordum ama yanılmadım; üzgünüm, yaptılar gerçekten” şeklinde konuştu.

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