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Gündem Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi!
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Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi!

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Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi!

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında geçmişte PKK’nın ölüm listesinde olduğunu hatta kendisini öldürmeleri için bir tim yollandığını ama timin başındaki teröristin ‘kıyamayarak’ kendisini öldürmekten vazgeçtiğini iddia etti. Oysa Altaylı, bahsettiği olayın üzerinden 5-6 yıl sonra 1997’de Lübnan’da araya aracılar koyarak PKK elebaşı Öcalan ile röportaj yapmıştı. Altaylı’nın anlattıklarını inandırıcı bulmayan toplumdan ‘Fatih, gerçekten seni öldürmek isteseler başka bir tim daha yollarlardı. Ya da ayaklarına gittiğinde sıkarlardı. Bırak bu ayakları, yeme bizi Fatih?’ yorumları geldi.

Bugünkü yazısında Terörsüz Türkiye sürecini desteklediği için mahallesinde büyük fırça yediğini açıklayarak geçmişte başına gelen bir olayı anlatan Fatih Altaylı, bir dönem PKK'nın ölüm listesinde olduğunu, PKK'nın kendisini öldürmek için bir tim yolladığını ve o timin eşinin önünü kesip korumasının dahi evini tespit ettiğini yazdı. Bu timin başındaki PKK'lının daha sonra kendisine bir mektup yolladığını da ifade eden Altaylı, mektupta teröristlerin “Size kıyamadık Fatih Bey” diye yazdığını ve bu yüzden öldürülmediğini iddia etti. Altaylı, eylemi gerçekleştirmeyen teröristlere örgütün kızıp onları Amanos’a sürdüğünü de yazdı.

Altaylı, daha sonra teröristlerle iletişime geçtiğini de anlatarak “Devlete teslim olmak istiyorlardı. Dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin’e bilgi verdik. Teslim oldular. Bir süre hapis yattılar. Son haber aldığımda, mektupta imzası olan terör örgütü mensubu İstanbul’da bir fabrikada çalışıyordu” dedi.

İNANDIRICI BULUNMADI

Ancak Altaylı’nın iddiaları toplumda inandırıcı bulunmadı. İsmet Sezgin 1991-1993 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yaptı. Fatih Altaylı ise 1997 yılında Lübnan’ın Beyrut kentinde PKK elebaşı ile röportaj yaptı. PKK’nın gerçekten Altaylı’yı öldürmek istese neden ikinci bir tim yollamadığını soran sosyal medya kullanıcıları, üstelik ayaklarına gittiğinde çok rahat öldürebileceğinin altını çizerek “Yeme bizi Fatip! Bırak bu ayakları” yorumlarını yaptı.

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