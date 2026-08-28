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Sınır kapılarında rekor: 3,7 milyon yolcu geçiş yaptı

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Sınır kapılarında rekor: 3,7 milyon yolcu geçiş yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, haziranda başlayan gurbetçi sezonunda Trakya sınır kapılarından 3,7 milyon yolcu ile 1 milyon aracın giriş ve çıkış yaptığını açıkladı.

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Foto - Sınır kapılarında rekor: 3,7 milyon yolcu geçiş yaptı

Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçi sezonunun son 10 günlük dönemine girildiğini söyledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların dönüşlerinin sürdüğünü belirten Sezer, sınır kapılarındaki yoğunluğun geçen yıla göre daha iyi yönetildiğini ifade etti. Bulgaristan'daki yetkililerle yapılan görüşmeler ve sınırın iki tarafındaki koordinasyon sayesinde bekleme sürelerinin azaltıldığını dile getiren Sezer, şöyle konuştu: "22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar 3 milyon 700 bin yolcu ve 1 milyon araç giriş çıkışı oldu. Tahminlerimize göre şu anda 60 bin kadar çıkış yapacak gurbetçimiz, hemşehrimiz var. Onlar da önümüzdeki 10 günlük süreçte yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yapacaklar." dedi.

#2
Foto - Sınır kapılarında rekor: 3,7 milyon yolcu geçiş yaptı

SON 3 YILIN ÇIKIŞ REKORU KIRILDI: Sezer, geçen yıl en yoğun dönemin bir hafta daha erken yaşandığını, bu yıl ise yoğunluğun devam ettiğini belirtti. Son 3 yılın araç çıkış rekorunun kırıldığını dile getiren Sezer, dün 5 bin 587 aracın çıkış yaptığını söyledi. Yoğunluğun gelecek günlerde kademeli olarak azalmasını beklediklerini ifade eden Sezer, geçen yıl gurbetçi sezonunda ortalama bekleme süresinin 39 dakika olduğunu, bu yıl ise ortalamanın 27 dakikaya düştüğünü belirtti. Sezer, yoğunluğun en yüksek olduğu çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde bekleme sürelerinin zaman zaman 2 saate kadar çıkabildiğini ifade etti.

#3
Foto - Sınır kapılarında rekor: 3,7 milyon yolcu geçiş yaptı

SINIR KAPILARINDA 1471 PERSONEL GÖREV YAPIYOR: Gurbetçilerin otoyol ve köprü geçiş ücretleri ile trafik cezalarının tahsilatında, özellikle mükerrer ödemeler konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin de düzenleme yapıldığını belirten Sezer, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmaların ardından bu konudaki tereddütlerin giderildiğini söyledi. Sınır kapılarında 24 saat esasına göre 1471 gümrük ve emniyet personelinin görev yaptığını belirten Sezer, gümrükte 137, emniyette ise yaklaşık 90 geçici personelin gurbetçi sezonu dolayısıyla görevlendirildiğini ifade etti. Personelin sezon sonuna kadar göreve devam edeceğini söyleyen Sezer, çalışmaların vatandaşların sınır kapılarından daha hızlı ve rahat geçiş yapabilmesi amacıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

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Foto - Sınır kapılarında rekor: 3,7 milyon yolcu geçiş yaptı

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNİN YAKLAŞIK 4 KATI UYUŞTURUCU YAKALANDI: Sezer, sınır kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılmasının yanı sıra kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Geçen yıl gümrük, emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu yakalamalarında rekor seviyeye ulaştığını belirten Sezer, bu yıl rakamların çok daha yüksek olduğunu söyledi. Sezer, "Bu sene geçen senenin yaklaşık aynı döneminin 4 katını yakalamış durumdayız. Daha bu hafta itibarıyla 400 kiloya yakın uyuşturucu yakalandı." dedi. Uyuşturucu ve kaçak eşyanın ülkeye girişinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Sezer, sınır kapılarında görev yapan personele hem vatandaşların rahat ve hızlı geçişini sağlamaya yönelik çalışmaları hem de kaçakçılıkla mücadelede gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

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