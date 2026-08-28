Sınır kapılarında rekor: 3,7 milyon yolcu geçiş yaptı

Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçi sezonunun son 10 günlük dönemine girildiğini söyledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların dönüşlerinin sürdüğünü belirten Sezer, sınır kapılarındaki yoğunluğun geçen yıla göre daha iyi yönetildiğini ifade etti. Bulgaristan'daki yetkililerle yapılan görüşmeler ve sınırın iki tarafındaki koordinasyon sayesinde bekleme sürelerinin azaltıldığını dile getiren Sezer, şöyle konuştu: "22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar 3 milyon 700 bin yolcu ve 1 milyon araç giriş çıkışı oldu. Tahminlerimize göre şu anda 60 bin kadar çıkış yapacak gurbetçimiz, hemşehrimiz var. Onlar da önümüzdeki 10 günlük süreçte yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yapacaklar." dedi.