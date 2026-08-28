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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında rahmet ve hürmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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