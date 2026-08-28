Yıldırım yangına yol açtı! İki noktada birden alevler yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş’ta düşen yıldırım iki ayrı noktada yangın çıkardı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, yangınlar Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla mevkisinde meydana geldi.
Bölgede etkili olan yıldırım nedeniyle iki farklı noktada yangın başladı.
Yangınları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlar tamamen söndürüldü. Onikişubat ilçesi Sulutarla mevkisinde soğutma çalışmaları yapılırken, yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtildi.