Ak Parti’li eski vekilden Arınç’a Süleymancılar tepkisi: Yine tarihin yanlış tarafındasın! Bu ahtapotla da mı bağın var?

Ak Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik soruşturmayla ilgili değerlendirmelerinde kullandığı ifadeler tepki çekti.

Arınç, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben bu oluşumu eskiden beri tanırım. Kemal Kaçar'la Hukuk Fakültesinde okuduğum yıllarda tanışmışlığım da oldu. Fakat cemaat mensubu olmadım. Bunların Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan liderliğinde, Kur'an okumanın ve öğretmenin yasak olduğu dönemlerden başlayarak Türkiye'de Kur'an kursları adıyla Kur'an eğitimi ve öğretimi yaptırdığını biliyorum ve onlara inanıyorum. Bulunduğum şehirlerin hepsinde ve gittiğim her yerde onlarla dostane ilişkiler içinde oldum. Çünkü onlar, hakikaten Kur'an hizmetkârı birer insandılar. Rahmetli Ahmet Arif Denizolgun'la da aynı yıl milletvekili oldum. 2011 seçimleri sırasında Genel Başkanımızın da bilgisi dâhilinde kendisiyle üç dört defa özel görüşmelerim olmuştu. Kendisinden AK Parti'ye bir destek sağlayamadım ama pek çok konuyu ortaya koyarak konuşma imkânımız olmuştu.”

KAVGA İKİ KARDEŞ ARASINDA ÇIKTI

“Süleymancılarla aramızdaki mesafenin açılması, iki kardeşten birinin AK Parti'ye gelip milletvekili olması, diğerinin de buna karşı çıkması ile oldu. Aradan yıllar geçti, bu sefer de kavga, kuzenler arasındaki mal mülkiyet kavgasına dönüştü. Biz, bunlarda taraf olamayız. Ama hukuka, kanuna açıkça aykırı eylemleri varsa şüphesiz hâkimlerimiz, savcılarımız davalarını açarlar, kişiler yargılanırlar. Bana bugün sorulan bir soru var. Ben bu sorunun cevabını açık yüreklilikle vermek istiyorum. O da şudur: 'Bu cemaat AK Parti'yi destekleseydi başlarına böyle bir iş gelir miydi? Böyle bir operasyon olur muydu?'. Ben onlara rahatlıkla şunu söyleyebilmeliyim: “Hayır, bizim şu veya bu cemaate, şu veya bu tarikata peşin hükümlü bir düşmanlığımız yok. AK Parti'yi desteklesin veya desteklemesin. Kendi işlerine iyi baksınlar, kendi işlerinde iyi olsunlar, ülkeye, millete faydalı hizmetler yapsınlar. Ama bunlardan hangisi olursa olsun eğer kanuna göre açıkça suç teşkil eden işler yapıyorlarsa biz bunların üzerine gideriz, gitmeye mecburuz.” diyebilmeliyim. Adalet Bakanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan bu hassasiyeti bekleme hakkını kendimde görüyorum.”

ARINÇ’IN SÖZLERİ ÇARPITMA

Arınç’ın sözlerine Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun’dan sert tepki geldi. Denizolgun, Arınç’ın ifadelerini “çarpıtma” ve “dezenformasyon” olarak nitelendirerek, eski TBMM Başkanı’nın “tarihin yanlış tarafında” yer aldığını savundu. Denizolgun ayrıca, geçmişte yaşanan bazı olaylara ilişkin elinde bulunduğunu belirttiği bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşabileceği mesajını verdi.

Denizolgun, Arınç’ın aile içindeki anlaşmazlığı “kuzenler arasındaki mal mülk kavgası” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Mücadelelerinin mal varlığı üzerinden yürütülmediğini savunan Denizolgun, “Bizim mücadelemiz tarihin doğru tarafında yer alarak tarihe not düşmektir” ifadelerini kullandı.

AHTAPOT SİSTEMİYLE BAĞIN MI VAR?

Denizolgun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs 2025’te Ekrem İmamoğlu suç örgütü için kullandığı “ahtapot sistemi” ifadelerine de atıfta bulundu. Erdoğan’ın söz konusu yapılanmanın siyaset, iş dünyası, bürokrasi, medya ve cemaat bağlantılarından söz ettiğini belirten Denizolgun, “cemaat ayağı” olarak tanımladığı yapının eleştirdiği grup olduğunu öne sürdü. Denizolgun, Bülent Arınç’a yönelik olarak, “Bunu bildiğiniz halde” sözleriyle başlayan bölümde Arınç’ın söz konusu yapının üst yönetimine destek verdiğini iddia ederek, “Yoksa; sizin de mi bu ahtapot sistemiyle bir bağınız var?” sorusunu yöneltti.