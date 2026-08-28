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Sağlık Şiddetli sağanak doluya dönüştü: Gökyüzünden ceviz büyüklüğünde yağdı
Sağlık

Şiddetli sağanak doluya dönüştü: Gökyüzünden ceviz büyüklüğünde yağdı

Yeniakit Publisher
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Şiddetli sağanak doluya dönüştü: Gökyüzünden ceviz büyüklüğünde yağdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, Kerimli köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji tarafından şiddetli yağış uyarısında bulunulan Osmaniye'de, akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyünde sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri dikkat çekerken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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