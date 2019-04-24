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Yeni nafaka yasası son dakika nafaka nasıl olacak nafaka ücreti ne kadar 2019

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye’nin kanayan yarası olan nafaka sorununa yönelik çözüm önerilerini kamuoyuna açıkladı. Peki yeni yasaya göre nafaka nasıl olacak? Son dakika nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen yeni nafaka yasasının nasıl olacağı merak ediliyor. Süresiz nafaka konusunda KADEM’den son dakika çözüm önerileri geldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:32
Yeni nafaka yasası son dakika nafaka nasıl olacak nafaka ücreti ne kadar 2019

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye’nin kanayan yarası olan nafaka sorununa yönelik çözüm önerilerini kamuoyuna açıkladı. Peki yeni yasaya göre nafaka nasıl olacak? Son dakika nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen yeni nafaka yasasının nasıl olacağı merak ediliyor. Süresiz nafaka konusunda KADEM’den son dakika çözüm önerileri geldi.

Nafaka ile ilgili son dakika haberleri 2019. KADEM'den yapılan açıklamada, KADEM'in çözüm önerilerinde, "Aile Hukuku bağlamında ara buluculuk kurumu işletilmelidir. Boşanma davaları, taraflar arasındaki gerilim ve çekişmenin en yüksek olduğu ve duygusal anlamda en yıpratıcı noktaya ulaştığı davaların başında gelmektedir. Boşanma sürecinde hem davanın hem de sonuçlarının olabilecek en kısa sürede sonuçlanıp bitmesini sağlayacak tedbirlerin gözetilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. Nafaka borcunun zamana yayılarak taraflar arasındaki çekişmeyi sürdürmek yerine, maddi ve manevi tazminat, nafakanın topluca ödenmesi gibi yasada tanınan diğer imkanların daha sıklıkla uygulanması mümkündür. Nafaka kararlarında, tarafların durumuna göre, süre tayin edilmesi mevcut kanunumuza göre mümkündür. Halihazırda süren nafaka tartışmalarını sonlandırmak için, kanunda değişiklik talebi yerine, Yargıtay’ın görüş değişikliği yapması için etkin bir kamuoyu oluşturmanın daha sağlıklı bir çözüm yolu olduğu kanaatindeyiz. Türk Medeni Kanunu'nda açık cevaz olmasına karşın uygulamada nafakanın azaltılması veya kaldırılması kararlarının çok zor verildiğini görmekteyiz. Oysa nafaka alacaklısının ihtiyacının azalması ya da ortadan kalkması halinde nafaka miktarında da buna uygun yeni düzenlemeler yapılmasının kolaylaştırılması gerektiği kanaatindeyiz. Yukarıda ayrıntılarıyla açıkladığımız üzere, bizce yasa değişikliğine ihtiyaç olmamakla birlikte, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin görüş değiştirmemesi halinde, nafaka ödeme süresiyle evlilik süresi arasında orantı kurulması da mümkündür” maddelerine yer verildi.

Nafaka konusunda kim ne söylemişti

Nafaka son dakika haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı süresiz nafaka sorununu “Gündem buluşmaları” konulu toplantıyla masaya yatırdı. Toplantının içeriğini oluşturan yoksulluk nafakası müessesesinin son dönemde medyada sıklıkla gündeme geldiğini ve kamuoyunda çeşitli açılardan tartışıldığını vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, şunları söyledi:‘Yoksulluk nafakasını düzenleyen Medeni Kanunun ilgili hükümlerinin, eleştiriye neden olan uygulamaların en aza indirilmesi ve taraflar için adil bir çözüm üretmesi adına toplumsal gereklilikler doğrultusunda, ilgili tüm taraflarca değerlendirilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda aile fertlerinin herhangi birinin mağduriyet yaşamayacağı ve hak kaybına uğramayacağı bir sistemi daha işlevsel hale getirmek durumundayız hep beraber.”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini açıkladı. Farklı alternatifleri değerlendiren Adalet Bakanlığı çalışmanın sonuna geldi. Süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye bunları birbirleriyle ölene kadar hukuken bağlamak doğru değil. Ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz” dedi.

Kimler nafaka alabilir?

Nafaka alma standartları yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Evlilik sonrası eşlere ve çocuklara nafaka bağlanması için nafaka talep eden tarafın kusur olarak nitelendirecek bir durumu olmaması gerekir.

Nafaka alabilecek olanlar

İşi olmayan ev hanımları

Düzenli bir işte çalışmayanlar

Sosyal güvencesi olmayanlar

İşten çıkmış ya da atılmış olanlar

Devletten başka yardım almayanlar

Gayrimenkul sahibi olmayanlar

Asgari ücret ile çalışanlar

Yeni nafaka düzenlemesi neleri kapsıyor?

Yeni nafaka düzenlemesinde evli kalma süresi, boşanan kadının yaşı, gelir durumu, kusur durumu, çocuk olup olmaması gibi kriterleri kapsıyor. Boşanan eşe ömür boyu nafaka ödenmesi konusunda ciddi değişikleri kapsayan yeni düzenleme yoksulluk nafakasına beş yıl sınırı konması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu gün geçerli olan Türk Medeni Kanunu 175. maddesinde;^ Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz^ ifadesi değiştirilerek maddede yer alan süresiz ibaresi kaldırılıyor. Ayrıca nafaka yasası 1019 düzenlemelerinde nafaka davalarında kusur derecesinin de çok daha önemli ve etkin hale getirildiği bir tasarı planlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:32
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