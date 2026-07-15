Türk kahvesi ile beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürün: 3 kaşık bile yetiyor...

Beyazlamış saçlarınız, kendinizi çok yaşlı hissetmenize neden olabilir. Beyazlayan saç kalıcı olarak siyahlaşır mı? Ev yapımı doğal bir tarif ile beyaz saçları siyaha dönüştürüyoruz.

Özellikle de genç yaşta beyazlamış saçlarla dolaşmak, sizin için üzücü bir durumdur. Ancak üzülmenize gerek yok. Çünkü beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürmenizin bir yolu var. Aşağıda verilen tarifle saçlarınızın siyahlaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken her şey size gerektiği şekilde anlatılmıştır.

3 KAŞIK YETİYOR!

1 yemek kaşığı yoğurt.

1 yemek kaşığı Türk kahvesi.

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı.

Özellikle de Hindistan cevizi yağı, saçlarınızın daha iyi bir hal almasını sağlamaktadır. Eğer saç yapınız iyi değilse, Hindistan cevizi yağı sayesinde saçlarınızın yeniden yapılanmasını sağlayabilirsiniz.

Beyazlamış Saçlarınızı Siyaha Dönüştüren Tarif!

Yoğurdu, Türk kahvesini ve Hindistan cevizi yağını bir kap içerisinde karıştırınız. Karıştırma sonrasında sanki saç boyası bir kür elde edeceksiniz. Malzemeleri birbirine iyice yedirmeye çalışmalısınız. Etkili sonuçlara ulaşmak için malzemenin iyi karıştırılması önemlidir.

Tarifi Saça Nasıl Uygulamak Gerekir?

Tarifin malzemelerini bir araya getirdikten sonra uygulamaya geçilebilir. Ancak hazırlanan tarif bazen çok koyu gelebilir. Eğer karışımınız yoğun bir şekilde koyu ise su ekleme yapabilirsiniz. Bir kaç damla su yeterli olacaktır. Çok akışkan bir kıvam yapmanıza gerek yoktur. Suyu ekledikten sonra karıştırma işlemini saç boyama fırçası ile yapabilirsiniz.

Tarif hazırlama aşamasını geçtikten sonra uygulama aşamasına geçiş yapabilirsiniz. Saçlarınızı tutam şeklinde ayırırsanız, kürü daha iyi yedirebilirsiniz. Beyazlığın yoğun olduğu bölgelere daha fazla sürmeniz gerekir. Kürü, önce saç diplerine sürerek uygulamalısınız. Eğer saçlarınız omzunuzu geçiyorsa bu tarifte yazan miktarları iki katına çıkarabilirsiniz. Kürün hepsini saçınıza sürünüz. Daha sonra 40 dakika bekleyip, saçlarınızı durulayınız. Bu konuyla ilgili Saç Uzatan Aleo Vera Maskesi yazımızı da incelemenizi öneririz.

Tarifin Ne Zaman Uygulanması Gerekir?

Beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürmek için hazırladığınız kürü, 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Saçlarınızdaki beyazlık tamamen kaybolana kadar uygulama yapılmalıdır. Ayda ya da bir kaç ayda bir yapılan uygulamanın faydası olmaz. Bu kür, saçlarınızın siyahlaşmasını sağlarken aynı zamanda beslenmesini de sağlar. Özellikle de yıpranmış, kepekli ve kabarık saçlar için son derece iyi gelen bir kürdür.

Saçların matlığını almak ve saç derisini dengelemek için saç sirkesi kullanımı oldukça popülerdir. Şampuanlama sonrasında 1 bardak suya 2-3 yemek kaşığı saç sirkesi ekleyerek hazırladığınız karışımı saçınıza döktükten sonra durulamanız yeterlidir. Bu yöntem saçın elektriklenmesini önler ve parlamasını sağlar.

Yaz aylarında saçınızın rengini doğal bir şekilde, yıpratmadan açmak istiyorsanız papatya kürü tercih edebilirsiniz. 3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyayı 1 su bardağı sıcak suda demledikten sonra süzün. İçerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip saçınıza uygulayarak güneşte bekletebilirsiniz.

Editör notu: Türk kahvesi ile saçlarınızı koyulaştırıp doğal bir parlaklık kazandırabilirsiniz. Tamamen siyah bir sonuç elde etmek zor olsa da (genellikle koyu kahve/kestane tonları verir), düzenli uygulamayla saç renginizi birkaç ton koyulaştırabilirsiniz.