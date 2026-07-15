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Gündem Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!
Gündem

Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yardım adı altında dönen kirli çarkların deşifre olmasının ardından, ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun yaklaşık iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında Haluk Levent ve kurduğu AHBAP derneği hakkında sarf ettiği zehir zemberek sözler sosyal medyayı salladı.

O dönem ciddiye alınmayan Topaloğlu'nun adeta bugünleri görerek yaptığı uyarılar, şimdilerde en çok konuşulan konular arasına girdi.

Mustafa Topaloğlu katıldığı yayında, Haluk Levent'in dışarıya yansıttığı imajın tamamen bir maskeden ibaret olduğunu belirterek sert ifadeler kullanmıştı. Topaloğlu, Levent'in kurduğu derneğe atıfta bulunarak, "Ahbap diye bir şey kurmuş. Ne Ahbap'ı? Sen kendin ahbap değilsin bir kere!" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

Ünlü sanatçı, Haluk Levent'in gerçek yüzünün bilinenden çok farklı olduğunu iddia ederek sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ben onun göründüğü gibi bir adam olmadığını biliyorum. Şimdi eğer burada anlatsam bırak yardımı, insanlar yaptıkları yardımı da geri isterler." Topaloğlu'nun yıllar önce yaptığı bu çarpıcı çıkış, yaşanan son gelişmelerin ardından haklılığını ortaya koydu yorumlarına neden oldu.

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