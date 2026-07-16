Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı
Kanada'da meydana gelen orman yangınları ABD'yi etkisi altına aldı.
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Kanada'da meydana gelen orman yangınları ABD'yi etkisi altına aldı.
New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı.
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'ta hava kalitesini düşürüyor
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'ta hava kalitesini düşürüyor
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'ta hava kalitesini düşürüyor
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