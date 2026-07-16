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Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı

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AA Giriş Tarihi:

Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı

Kanada'da meydana gelen orman yangınları ABD'yi etkisi altına aldı.

#1
Foto - Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı

New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı.

#2
Foto - Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'ta hava kalitesini düşürüyor

#3
Foto - Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'ta hava kalitesini düşürüyor

#4
Foto - Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'ta hava kalitesini düşürüyor

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