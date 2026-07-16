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TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak

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TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen elim okul olaylarının tüm yönleriyle araştırılması ve dijital ortamda çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Komisyon, son toplantısında sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyerek dijital güvenlik konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, komisyon olarak X, Meta, Google, YouTube ve TikTok temsilcilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladıklarını belirtti.

#2
Foto - TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak

Arslan, görüşmeler sırasında çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kritik soruları platform temsilcilerine yönelttiklerini ifade ederek, “13 yaş altı kaç hesabın kapatıldığı ve bunların ne kadarının bot hesap olduğu, toplumu dolandırıcılardan korumak için atılması gereken acil adımlar, risk oluşturan tüm şüpheli durumların gecikmeksizin emniyet birimleriyle paylaşılması ve sosyal yapıyı etkileme gücüne sahip platformların kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini gündeme taşıdık.” dedi.

#3
Foto - TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak

Komisyonda ele alınan başlıkların hazırlanacak yasal düzenlemelerin temelini oluşturacağını vurgulayan Arslan, hukuki altyapının ve yeni kanun çalışmalarının dijital dünyanın ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirileceğini kaydetti.

#4
Foto - TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak

Çocukların dijital ortamda güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Arslan, “Tek derdimiz ve bütün mesaimiz; yavrularımızın dijital dünyanın karanlık sokaklarında kaybolmaması için. Onların gözlerindeki ışık hiç sönmesin, yüzleri hep güvenle gülsün diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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