TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak

Arslan, görüşmeler sırasında çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kritik soruları platform temsilcilerine yönelttiklerini ifade ederek, “13 yaş altı kaç hesabın kapatıldığı ve bunların ne kadarının bot hesap olduğu, toplumu dolandırıcılardan korumak için atılması gereken acil adımlar, risk oluşturan tüm şüpheli durumların gecikmeksizin emniyet birimleriyle paylaşılması ve sosyal yapıyı etkileme gücüne sahip platformların kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini gündeme taşıdık.” dedi.