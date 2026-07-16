TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen elim okul olaylarının tüm yönleriyle araştırılması ve dijital ortamda çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Komisyon, son toplantısında sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyerek dijital güvenlik konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.