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Yerel Yeni muhtar ilk iş olarak bunu yaptı! Herkesi duygulandırdı!
Yerel

Yeni muhtar ilk iş olarak bunu yaptı! Herkesi duygulandırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 13:46:26 - 2024-04-10 13:46:26
Yeni muhtar ilk iş olarak bunu yaptı! Herkesi duygulandırdı!

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yeni seçilen muhtar Osman Korkmaz, ayağının tozuyla ilk olarak mahallenin tepesindeki Türk bayrağını yeniledi.

İlçeye bağlı Kuşcağız Mahallesi’nde bir oyla rakibini geçerek muhtar seçilen Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallenin en tepe noktasında bulunan Türk bayrağını yeniledi.

Muhtar tarafından mahallede yaşayan vatandaşların da yardımı ile indirilen direkteki yıpranmış Türk bayrağı yenisi ile değiştirilerek, yeniden göndere çekildi. Muhtarın bu hareketi herkesi duygulandırdı.

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