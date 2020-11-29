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Spor Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı
Spor

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:16:28 -
Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gaziantep FK maçında yüzüne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu'nun tomografi tetkikleri sonucunda sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavisi süren oyuncumuz, yapılacak özel maskeyle çalışmalarına devam edebilecektir." denildi.

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