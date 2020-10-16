Yeni Malatyaspor'da koronavirüs depremi

Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek. Bu maçlar öncesinde kulüplere yapılan rutin corona virüs testlerinin sonuçlarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Trabzonspor ve Kayserispor'un ardından bugün Yeni Malatyaspor da 4 futbolcusunun corona virüs testinin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." ifadelerine yer verildi.