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Spor Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet serisi
Spor

Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet serisi

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan hasretini sonlandıran sarı-siyahlılar, peş peşe maçlar kazanıp üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor - Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: - "Konyaspor maçını kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:04:40 -
Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet serisi

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek geçen sezonun son 3 karşılaşmasının da dahil olduğu 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Yeni Malatyaspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor, 4 puanla 16. sırada yer alıyor.


- Çelikel: "Çıkışımızı sürdüreceğiz"


Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için verimli geçtiğini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle milli maç arasına girmenin kendilerine ayrıca moral olduğunu anlatan Çelikel, "Antalyaspor maçında çok iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet aldık. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdik. Bu süreçte yeni transferlerimizin takıma uyumu daha da arttı. Uyum sürecini milli maç arasında atlattık." diye konuştu.

Hakkı Çelikel, lige kötü başlangıç yapsalar da iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağız. Konyaspor iyi bir takım ama biz de iyiyiz. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Hedefimiz 3 puan. Altı haftalık aradan sonra ilk galibiyetimizi geçen hafta Antalyaspor maçında almıştık. İyi bir takım kurduk. Eksiklerimiz vardı, onları da tamamladık. Şu an iyi durumdayız. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Rakibimiz hangi takım olursa olsun, her maça 3 puan için çıkıyoruz. Hangi takımı yenersek yenelim sürpriz olacağını düşünmüyorum. Konyaspor maçını kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."


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