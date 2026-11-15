Soykırımcı İsrail’de koalisyon sancısı

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un hükümeti kurmakla görevlendirdiği Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen farklı cephelerden muhalif partileri ortak bir formülde uzlaştıramadı. Eisenkot’un önünde hükümeti kurmak için üç haftalık bir süre kaldı. Koalisyon yolunda ilerleme sağlayamadan muhalefet ilk haftada meclisteki kritik görev dağılımına odaklandı. Yaşar partisi milletvekili Matan Kahana’nın Meclis Başkanlığına getirilmesi konusunda anlaşma sağlanırken, İsrail Evimiz Partisi’nin lideri Avigdor Liberman’ın Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu başkanlığını devralması kararlaştırıldı.

İKİ CEPHE ARASINDA KALDI

Ultra-Ortodoks partilerin desteği ve Arap partilerinin olası rolü, koalisyon görüşmelerinin önündeki iki temel başlık olarak öne çıkıyor. Ultra-Ortodoks partiler, dini eğitim alan Yeşiva öğrencilerine askerlik muafiyeti yasası isterken, muhalefet ittifakı geniş kapsamlı muafiyetlere karşı çıkarak herkesin askerlik veya ulusal hizmet yapmasını savunuyor. Ancak Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırmak isteyen ittifakın hükümet kurabilmek için bu konuda taviz vermesi gerekebilir. Muhalefet kaynakları, ultra-Ortodoks partilerle yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtirken, verilecek tavizlerin kamuoyuna açıklanması müzakerelerin başarısız olması halinde muhalefeti zor durumda bırakabilir. Filistinli Arap partileri Ortak Liste ve Ra’am da olası koalisyonda yer alarak veya dışarıdan destek vererek sürece katkı sunabilir. Ancak Eisenkot, bu iki partinin koalisyon ortağı olabilmesi için Hamas’ı terör örgütü olarak tanımalarını şart koşuyor. Eisenkot’un müttefiki Liberman ise Filistinli partilerin desteğe dayalı azınlık hükümetini reddediyor. İki cephede tıkanmış görünen görüşmelerin ilerlememesi halinde Netanyahu’nun partisi Likud’un da dahil olacağı ulusal birlik hükümeti ihtimali daha ciddi bir seçenek haline gelebilir. Öte yandan Netanyahu dünkü video mesajında, ulusal birlik hükümeti çağrısını yineleyerek İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

BIDEN ANI KİTABINDA NETANYAHU’YU SUÇLADI

ESKİ ABD Başkanı Joe Biden, yeni anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’deki sivil kayıpları azaltma konusunda verdiği sözleri tutmamakla suçladı. CNN’in ulaştığı “Promise Me, America” adlı kitapta Biden, Netanyahu’nun kendisine sivilleri korumak için daha fazla önlem alacağına söz verdiğini ancak saldırıların sürdüğünü yazdı. Netanyahu’nun artan Filistinli can kayıplarının İsrail’in uluslararası imajına ve ABD’deki desteğe zarar verdiğini kabul ettiğini aktaran eski ABD Başkanı, “Netanyahu daha fazlasını yapacağına söz veriyordu, ardından daha fazla sivilin öldüğü başka bir saldırı geliyordu. İsraillilerin her zaman bir açıklaması ya da bahanesi vardı ama sonuç değişmiyordu” ifadelerini kullandı. Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşının ilk 15 ayı Biden’ın başkanlık dönemine denk gelirken, can kayıplarının en yüksek seviyelere ulaştığı bu süreçte İsrail’e verdiği askeri ve siyasi destek, eski başkanın özellikle kendi Demokrat Parti tabanından yoğun tepki çekmesine neden olmuştu.

İsrail’de partiler arasındaki görüş ayrılıkları yeni hükümetin kurulması yolundaki süreci kilitlemiş gibi görünüyor.