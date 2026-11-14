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Gündem Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi
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Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi

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Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ortak savunma amacıyla imzaladığı Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma amacıyla imzalanan Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması’nın onaylanması uygun bulundu.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

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Yorumlar

Abudllah

Ben bu araplar için ne savaşırım ne de oğlumu savaşa gönderirim, osmanlıdan ders almayanlar aynı sonucu yaşar
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