Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ortak savunma amacıyla imzaladığı Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma amacıyla imzalanan Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması’nın onaylanması uygun bulundu.
Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.