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Spor Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:12:01 -
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, 4 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." denildi.

Bu arada, futbolculardan Jody Lukoki ve Youssouf Ndayishimiye'nin ülkelerinin milli takımlarında yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı Konyaspor maçı kadrosuna alınmadıkları, bu 2 futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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