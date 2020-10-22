  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni Malatyaspor'a kötü haber
Spor

Yeni Malatyaspor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ve Issam Chebake'nin sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:57:00 -
Yeni Malatyaspor'a kötü haber

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Adem Büyük ve Issam Chebake'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili son durumu paylaştı.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Adem Büyük ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Adem Büyük'ün yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda uyluk arkasında biceps femoris adelesinde grade 1 strain (Adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Ayaz, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Issam Chebake'nin muayene ve tetkikleri sonucunda kasık bölgesinde adale zorlanması tespit edildiğini, futbolcunun tahmini 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın g..
İstanbul'da uçak düştü
Gündem

İstanbul'da uçak düştü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde eğitim uçağı düştü.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay