  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:21:19 -
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...
Gündem

İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘siyasi intihal..
Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!
Gündem

Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!

CHP'de sosyal medya danışmanı olduğu bilinen Mücahit Avcı, Twitter hesabından AK Parti üzerinden sahabe Musab b. Umeyr'e hakaret etti. Avcı'..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay