Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.