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Spor Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:25:24 -
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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