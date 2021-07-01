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Spor Yeni Malatyaspor, Başkan Erdoğan'ın yeğeni İzzet Erdoğan ile anlaştı
Spor

Yeni Malatyaspor, Başkan Erdoğan'ın yeğeni İzzet Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'da Raci Avcı'dan boşalan sportif direktörlük görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni olan İzzet Erdoğan getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 12:27:00 -
Yeni Malatyaspor, Başkan Erdoğan'ın yeğeni İzzet Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olarak tanınan İzzet Erdoğan ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzzet Erdoğan daha önce Eskişehirspor, Antayaspor, Gaziantepspor, Eyüpspor ve Gölcükspor gibi takımlarda görev yaptı.

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